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DOLAR ALIŞ - FİYATI SON DAKİKA: 22 Eylül 2023 Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı!

22.09.2023 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum haftanın son işlem gününde, vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında döviz kuruna ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 22 Eylül 2023 Cuma günü dolar ve euro alış - satış fiyatında son durum ile döviz kuru canlı takip ekranı...

DOLAR ALIŞ - FİYATI SON DAKİKA: 22 Eylül 2023 Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı!

Dolar ve euro kurunda son durum merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 22 Eylül 2023 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euro alış - satış fiyatında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 27.1177 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.1096 liradan, satış fiyatı ise 27.1260 liradan işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.01'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.89165 TL'den yapan euro şu anda 28.882 TL alış ve 28.9031 TL satış fiyatına sahip.

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