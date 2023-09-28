DOLAR ALIŞ - FİYATI SON DAKİKA: 28 Eylül 2023 dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı!

Dolar ve euro kurunda son durum merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 28 Eylül 2023 Perşembe günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euro alış - satış fiyatında son durum...

28 EYLÜL 2023 DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 27.3337 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.3276 liradan, satış fiyatı ise 27.3400 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 1.36'lık bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.7844 TL'den yapan euro şu anda 28.7611 TL alış ve 28.8078 TL satış fiyatına sahip.

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