DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 10 KASIM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru anlık takip ekranı

Dolar ve euroda son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün döviz kurunda geçerli olan alış - satış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 10 Kasım 2023 Cuma gününe ilişkin dolar ve euro canlı takip ekranı...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 28.5366 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28,5321 liradan, satış fiyatı ise 28,54132 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.15'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 30.4738 TL'den yapan euro şu anda 30,4622 TL alış ve 30,4856 TL satış fiyatına sahip.

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