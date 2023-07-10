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DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATI: 10 Temmuz 2023 Pazartesi dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı!

10.07.2023 06:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi güncel fiyatları internette sorguluyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü dolar ve euro fiyatları...

DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATI: 10 Temmuz 2023 Pazartesi dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı!

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlerm gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan altın fiyatları kırmızı yönlü aşağı ibreyi gösteriyor. Dolar ve euro internette araştırılıyor. 10 Temmuz 2023 Pazartesi gününe ilişkin dolar ve euro fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar....

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL? (10 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ)

Dolar önceki kapanışını 25.9924 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 25.9889 liradan, satış fiyatı ise 25.9960 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.02'lİk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 28.5310 TL'den yapan euro şu anda 28.4835 TL alış ve 28.5758 TL satış fiyatına sahip.

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Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
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Euro dolar dolar canlı dolar canlı alış satış

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