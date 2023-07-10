DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATI: 10 Temmuz 2023 Pazartesi dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı!

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlerm gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan altın fiyatları kırmızı yönlü aşağı ibreyi gösteriyor. Dolar ve euro internette araştırılıyor. 10 Temmuz 2023 Pazartesi gününe ilişkin dolar ve euro fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar....

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL? (10 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ)

Dolar önceki kapanışını 25.9924 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 25.9889 liradan, satış fiyatı ise 25.9960 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.02'lİk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 28.5310 TL'den yapan euro şu anda 28.4835 TL alış ve 28.5758 TL satış fiyatına sahip.

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