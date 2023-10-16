DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 16 EKİM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı!

Dolar ve euro kurunda son durum merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 16 Ekim 2023 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL kuru son kapanışını 27.7836 TL 'den yaptı.

Dolar alış fiyatı 27.7794 liradan, satış fiyatı ise 27.7878 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.62'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.3464 TL'den yapan euro şu anda 29.3068 TL alış ve 29.3860 TL satış fiyatına sahip.

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