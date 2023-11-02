DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI: 2 Kasım 2023 dolar ne kadar, euro kaç TL? Euro 30 TL'yi aştı!

Dolar ve euro kurunda son durum yatırımcılar tarafından merak edildi. 2 Kasım 2023 Perşembe günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum ile canlı takip ekranı...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 28,3359 TL'den yapan dolar, 28,3304 TL alış, 28,3414 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Yüzde 0.28'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 30.1001 TL'den yapan euro şu anda 30.0720 TL alış ve 30.1284 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR VE EURO CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ





