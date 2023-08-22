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DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATI 22 AĞUSTOS 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

22.08.2023 06:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro alış- satış fiyatında son durum haftanın ikinci işlem günündr vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki, 22 Ağustos 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kurundaki gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz...

DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATI 22 AĞUSTOS 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

Güncel dolar ve euro kurunda son durum merak konusu oldu. Son dönemde dolar ve euroda yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi döviz kuruna ilişkin fiyatları yakından takip ediyor. Döviz kurundaki en güncel gelişmeler ile euro ve dolar alım - satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

dolar

8 AĞUSTOS DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 27.1942 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.1915 liradan, satış fiyatı ise 27.1970 liradan işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.16'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.7165 TL'den yapan euro şu anda 29.7088 TL alış ve 29.7243 TL satış fiyatına sahip.

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