DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATI 22 AĞUSTOS 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

Güncel dolar ve euro kurunda son durum merak konusu oldu. Son dönemde dolar ve euroda yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi döviz kuruna ilişkin fiyatları yakından takip ediyor. Döviz kurundaki en güncel gelişmeler ile euro ve dolar alım - satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

8 AĞUSTOS DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 27.1942 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.1915 liradan, satış fiyatı ise 27.1970 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.16'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.7165 TL'den yapan euro şu anda 29.7088 TL alış ve 29.7243 TL satış fiyatına sahip.

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