DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 23 EKİM 2023: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

Dolar ve euro kurunda son durum merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 23 Ekim 2023 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL kuru son kapanışını 28.0172 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.0139 liradan, satış fiyatı ise 28.0206 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.10'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.6880 TL'den yapan euro şu anda 29.6763 TL alış ve 29.6998 TL satış fiyatına sahip.

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