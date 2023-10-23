FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 23 EKİM 2023: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 23 EKİM 2023: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

23.10.2023 06:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro kurunda son durum haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 23 Ekim 2023 Pazartesi günü dolar ve euro alış - satış fiyatı...

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 23 EKİM 2023: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

Dolar ve euro kurunda son durum merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 23 Ekim 2023 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL kuru son kapanışını 28.0172 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.0139 liradan, satış fiyatı ise 28.0206 liradan işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.10'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.6880 TL'den yapan euro şu anda 29.6763 TL alış ve 29.6998 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR VE EURO CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı Döviz Kurları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yurt dışından önemli bir finansman sağlanacak' 'Yurt dışından önemli bir finansman sağlanacak'
İşçilere müjde! O karar mahkemeden döndüİşçilere müjde! O karar mahkemeden döndü
Yeni zam oranları tek tek belli oldu!Yeni zam oranları tek tek belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Euro dolar dolar ne kadar euro kaç tl

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tanımadığı kişilerin düğününe gidiyor! Maaşı dudak uçuklattı

Tanımadığı kişilerin düğününe gidiyor! Maaşı dudak uçuklattı

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

İnsan yediğinden şüphelendiler! Başından iple bağlayıp yakaladılar

İnsan yediğinden şüphelendiler! Başından iple bağlayıp yakaladılar

Yakaladıkları pitona zorla alkol içirdiler

Yakaladıkları pitona zorla alkol içirdiler

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.