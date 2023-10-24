DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 24 EKİM 2023: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?

Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum haftanın ikinci işlem gününde, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 24 Ekim 2023 Salı günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum ile canlı takip ekranı...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 28,0899 TL'den yapyı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.0866 liradan, satış fiyatı ise 28.0934 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.16'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.9146 TL'den yapan euro şu anda 39.9054 TL alış ve 29.9240 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR VE EURO CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ





