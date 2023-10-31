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DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 31 EKİM 2023: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

31.10.2023 07:46 | Son Güncelleme:
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Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum haftanın ikinci işlem gününde, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında sorgulama yapıyor. Perki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte, 31 Ekim 2023 Salı günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatları...

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 31 EKİM 2023: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

Dolar ve euro kurunda son durum yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Öte yandan önceki kapanışını 29,9574 TL'den yapan euroya ilişkin detaylar da inceleniyor. İşte 31 Ekim 2023 Salı günü dolar ve euro alış - satış fiyatında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 28,2636 TL'den yapyı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.2576 liradan, satış fiyatı ise 28.2696 liradan işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde -0.13'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.9585 TL'den yapan euro şu anda 29.9420 TL alış ve 29.9750 TL satış fiyatına sahip.

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