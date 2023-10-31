DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 31 EKİM 2023: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

Dolar ve euro kurunda son durum yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Öte yandan önceki kapanışını 29,9574 TL'den yapan euroya ilişkin detaylar da inceleniyor. İşte 31 Ekim 2023 Salı günü dolar ve euro alış - satış fiyatında son durum...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 28,2636 TL'den yapyı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.2576 liradan, satış fiyatı ise 28.2696 liradan işlem görüyor.

Yüzde -0.13'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.9585 TL'den yapan euro şu anda 29.9420 TL alış ve 29.9750 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR VE EURO CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ





