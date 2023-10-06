DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 6 EKİM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip!

Dolar ve euro kurunda son durum merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 6 Ekim 2023 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL kuru son kapanışını 27.5657 TL 'den yaptı.

Dolar alış fiyatı 27.5627 liradan, satış fiyatı ise 27.5658 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.52'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.0621 TL'den yapan euro şu anda 29.0562 TL alış ve 29.0682 TL satış fiyatına sahip.

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