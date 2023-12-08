DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 8 ARALIK 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı ve anlık takip ekranı

Dolar ve euroda son durum vatandaşlar tarafından merak edildi. Bugün geçerli olan dolar ve euro alış satış fiyatları ise arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 8 Aralık 2023 Cuma günü dolar ve euroda son durum...

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI

Dolar önceki kapanışını 28.9536 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.9501 liradan, satış fiyatı ise 28.9573 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.08'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.2568 TL'den yapan euro şu anda 31.2502 TL alış ve 31.2634 TL satış fiyatına sahip.

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