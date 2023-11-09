DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 9 KASIM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru anlık takip ekranı

Dolar ve euroda son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün döviz kurunda geçerli olan alış - satış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 9 Kasım 2023 Perşembe gününe ilişkin dolar ve euro canlı takip ekranı...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 28.5117 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28,5066 liradan, satış fiyatı ise 28,5169 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.42'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 30.6168 TL'den yapan euro şu anda 30,5890 TL alış ve 30,6448 TL satış fiyatına sahip.

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