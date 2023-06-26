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DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI SON DAKİKA: 26 Haziran 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL?

26.06.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 26 Haziran 2023 Pazartesi günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel rakamlar merak konusu oldu. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, 26 Haziran 2023 Pazartesi günü dolar ve euro fiyatları...

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI SON DAKİKA: 26 Haziran 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL?

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar ve euro fiyatları birçok kişi tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, 26 Haziran 2023 Pazartesi günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar önceki kapanışını 25,3660 TL'den yaptı.

Dolar 25,3606 TL alış, 25,3716 TL satış fiyatından işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.96'lık bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 27,6109 TL'den yapan euro şu anda 27.5235 TL alış ve 27.6984 TL satış fiyatına sahip.

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