DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI SON DAKİKA: 4 Temmuz 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL?

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar ve euro fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 4 Temmuz 2023 Salı günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...
Dolar son kapanışını 25.9335 TL'den yaptı.
Dolar/TL kuru alış fiyatı 25.9308 liradan, satış fiyatı ise 25.9362 liradan işlem görüyor.
Yüzde - 0.26'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Bir önceki kapanışını 28.2264 TL'den yapan euro şu anda 28.21756 TL alış ve 28.2355 TL satış fiyatına sahip.