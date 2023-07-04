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  4. DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI SON DAKİKA: 4 Temmuz 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL?

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI SON DAKİKA: 4 Temmuz 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL?

04.07.2023 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 4 Temmuz 2023 Salı günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel rakamlar merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, 4 Temmuz 2023 Salı günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI SON DAKİKA: 4 Temmuz 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL?

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar ve euro fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 4 Temmuz 2023 Salı günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 25.9335 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 25.9308 liradan, satış fiyatı ise 25.9362 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde - 0.26'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.2264 TL'den yapan euro şu anda 28.21756 TL alış ve 28.2355 TL satış fiyatına sahip.

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