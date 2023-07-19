DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı öncesi 19 Temmuz 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru CANLI TAKİP

Dolar ve euro alış - satış fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararı açıklamasının yapılacak olması nedeniyle merak konusu oldu. Hafize Gaye Erkan başkanlığında Haziran'da ilk kez toplanan TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltmişti. Yarın, Merkez Bankası PPK toplantısı sonrası faiz kararı açıklaması saat 14.00’te yapılacak. Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum merak konusu oldu. İşte, 20 Temmuz 2023 Çarşamba günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar, son kapanışını 26.9339 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.9197 liradan, satış fiyatı ise 26.9483 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.22'lİk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 30.2436 TL'den yapan euro şu anda 30.2277 TL alış ve 30.2602 TL satış fiyatına sahip.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz kararı 20 Temmuz 2023 Perşembe günü açıklanacak. Açıklama, Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası yapılacak.

Merkez Bankası faiz kararı saat 14.00’te belli olacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

TCMB PPK toplantısına dair AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 20,00'ye çekileceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 20 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımı sonrası yayımlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,50 oldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ 2023

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı tarihleri:

20 Temmuz 2023

24 Ağustos 2023

21 Eylül 2023

26 Ekim 2023

23 Kasım 2023

21 Aralık 2023

25 Ocak 2024

22 Şubat 2024

21 Mart 2024



