Dolar, altın, petrol fiyatları ABD'den gelecek haberi bekliyor! Enflasyon rakamları...

Pazartesi günü küresel risk iştahındaki düşüş ABD borsaları başta olmak üzere küresel hisse senedi piyasasında satışları tetiklemişti. Dün ise ABD 10 yıllık tahvil faizinde görülen düşüş piyasalara bir nebzede olsa nefes aldırdı. ABD vadeli borsa endekslerinde tepki alımları izlenirken, ons altın ve ham petrol üstünde satış baskısı hissedilmeye devam edildi.

Bugün ise gözler ABD nisan ayı enflasyon rakamlarında olacak. ABD tüketici enflasyonunun yüzde 8,1 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Analistler yıllık bazda fiyat enflasyonunun hızında hafif bir ılımlılık göstermesinin ABD Merkez Bankası Fed'in sıkılaşmasına ilişkin korkuları hafifletebileceğini ifade ederken, bu durumun hisse senetlerinin yararına ve ABD doları aleyhine iyimserliği artırabileceği belirtildi.

Diğer yandan ABD Başkanı Biden Salı günü yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadelenin en önemli önceliği olduğunu ilan etti ve Amerikalıların yüksek fiyatlar üzerindeki hayal kırıklığını anladığını söyledi. Biden ayrıca tüketici fiyat enflasyonunu düşürmek için Çin ithalatına uygulanan bazı tarifeleri düşürme olasılığını değerlendirdiğini söyledi.

TÜRK LİRASINDA ZAYIF TUTUM

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğu haftalık bazda ABD Doları karşısında zayıf bir tutum sergilerken 5 yıllık risk primi (CDS) 700 seviyesi üzerindeki seyri ile Türk Lirası bu listede ABD Doları karşısındaki en zayıf para birimi olarak yer aldı. Bir haftada yüzde 4 yükselen kur bu sabah 15,30 seviyesini de aşarak 15,3 liraya yükseldi. Euro/TL ise 16, liradan işlem görüyor.

ONS ALTIN KAYIPTA

İki gündür düşüş içerisinde olan ons altında yaşanan kayıp yüzde 2,0’yi aşmış durumda. Bugün ABD enflasyon rakamlarının yakından takip edileceği işlem gününde altının ons fiyatı 1842 dolar seviyelerinde bulunuyor. Analistlerin teknik analizlerinde altın fiyatları için 1833 bandı ilk yakın destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu fiyatın kırılması halinde ise önce 1820 ve ardından 1805 dolar seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenebilecek. Diğer yandan sarı metalde olası yaşanabilecek tepki alımlarında 1866 ve 1887 seviyeleri ilk direnç bölgeleri olarak takip edilebilecek.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Kısa vadede ons altının görece yatay hareket etmesine rağmen dolar/TL paritesinin yukarı yönlü fiyatlanmasının desteğiyle, gram altın bir miktar toparlanma sergiledi. Gram altın fiyatı 11 Mayıs Çarşamba gününe 910ira seviyelerinden hareket ediyor tarafından yapılan analizde gram altın fiyatının kısa vadede 895 – 904 bölgesi üzerinde kalmasının beklentileri pozitif yöne çevirdiği kaydedildi.

PETROL FİYATLARI

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük ithalatçısı Çin'de Kovid-19 vakalarının azalmasıyla yükseliş kaydetti. Haftanın ilk iki gününde yüzde 9'a varan düşüş yaşayan ABD ham petrolü yeni işlem gününde 100 doların üzerini gördü. Brent petrol de yüzde 2'ye yakın yükselişle 104 dolara geldi.



