‘Altın yorumu’ düğün yapacakları üzecek! İslam Memiş uyardı: ‘Ucuz altın bulamayacaksınız’

Amerika Merkez Bankası Fed dün akşam piyasaların uzun zamandır beklediği faiz kararını açıkladı. Banka beklentilere paralel olarak faizleri 50 baz puan arttırdı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Jerome Powell konuşmasında iki toplantı için daha '50 baz puanlık artış' mesajı verirken, iddia edildiği gibi 75 baz puanlık artışın düşünülen bir şey olmadığını söyledi.

Altının ons fiyatı dün 1866 dolar seviyelerinde hareket ederken Powell’ın açıklamaları sonrası 1889 dolara kadar yükseldi. Ons altın yeni güne ise yüzde 1’den fazla değer kazancıyla başlayarak 1901 lirayı aştı. Ons altın şu sıralar 1897 dolar seviyelerinde.

ENFLASYON RAKAMLARI SONRASI DOLAR VE GRAM ALTIN FİYATLARI HAREKETLENDİ

Fed’in ardından günün en önemli verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından geldi. Kurum nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon yüzde 70 sınırına dayandı. Üretici enflasyonu da yüzde 121 artış yaşadı.

Rakamların açıklanmasının ardından gözler altın ve dolar fiyatlarına çevrildi. ABD Merkez Bankası Fed’in dün faizleri 50 baz puan arttırmasıyla düşüşe geçerek 14,70 seviyelerine çekilen dolar kuru yeni günde 14,72 seviyelerinde bulunuyordu. Enflasyon rakamları sonrasında kur yönünü yukarı çevirerek gün içinde en yüksek 14,87 lirayı gördü. Euro/TL de 15,78’e kadar tırmandı.

Ramazan Bayramı nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde 890 lira seviyelerine kadar geri çekilen altının gram fiyatı enflasyon rakamları öncesinde güne yüzde 1 yükselişle 901 lira seviyelerinden başlamıştı. Gram altın fiyatı ons altın ve dolar/TL kurundaki yükselişten destek bularak 907 liraya yaklaştı.

“DÜĞÜN YAPACAKSANIZ UCUZ ALTIN BULAMAYACAKSINIZ”

Enflasyon verilerini TGRT Haber'in internet sitesinde değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bütün merkez bankalarının enflasyon karşısında çaresiz kaldığını belirterek, “Fed, açıkça bizim sorunumuz enflasyon ve bunu düşürmek için tüm enstrümanları kullanacağız, diyor. Yıl içinde 2 ya da 3 kez 50 baz puanlık faiz artırımına gidecek. Fed, nereye gideceğimizi bilmiyoruz, diyor. Fed’in doların değerini artırması bizi doğrudan ilgilendiriyor. Altının fiyatı onsla yani dolarla hesaplandığı için ister istemez gram altını etkileyecek. Düğün yapacaksanız ucuz bir altın bulamayacaksınız. Altın borçlanmayın, iki katı ödersiniz. Bankaların makas aralıkları açık. Al-satın önüne geçildi. Merkez bankaları bu süreci devam ettirecek" ifadelerini kullandı.



