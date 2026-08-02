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Dolar bugün kaç TL? 02 Ağustos Pazar 2026 dolar ne kadar?

02 Ağustos 2026’da dolar fiyatı, 47,51 TL olarak belirlenmiştir. Bu durum, döviz piyasasındaki dalgalanmalarla şekillenen dinamik bir ortamda önemli bir gösterge oluşturur. Dolar/TL kuru, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde enflasyon, ithalat ve ihracat üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Yatırımcılar ve ekonomistler, bu seviyeyi dikkatlice izlemekte ve para politikalarının etkilerini değerlendirerek ekonomik beklentilerini şekillendirmektedir.

Dolar bugün kaç TL? 02 Ağustos Pazar 2026 dolar ne kadar?

02 Ağustos 2026 sabahı saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 47,51 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyat, döviz piyasasındaki dalgalanmaların etkisiyle şekillenen dinamik bir ortamda büyük önem taşımaktadır. Dolar/TL kuru, yerel ekonomi ve uluslararası ticaret açısından kritik bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde döviz kurlarındaki değişim, enflasyon ile ithalat ve ihracat üzerinde doğrudan etki yaratmaktadır.

Doların bu seviyede işlem görmesi, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından dikkatle takip edilmektedir. Uzmanlar, döviz piyasalarındaki arz-talep dengesi, siyasi gelişmeler ve merkez bankalarının para politikalarının dolar kuru üzerindeki etkisini vurgulamaktadır. Dolar kuru, dönem dönem yükseliş veya düşüş göstermektedir. Bu durum, ekonomik istikrar açısından belirleyici bir rol oynamaktadır. 47,51 TL seviyesindeki dolar fiyatı, yatırım kararları ve ekonomik beklentiler için önemli bir kıstas haline gelmiştir.

Dolar bugün kaç TL? 02 Ağustos Pazar 2026 dolar ne kadar? 1

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Euro
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İngiliz Sterlini
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Avustralya Doları
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İsviçre Frangı
58,78
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Rus Rublesi
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Çin Yuanı
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7,04
% 0.1
23:59
İsveç Kronu
4,97
5,01
% 0.31
23:59
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