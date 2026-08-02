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Yurt dışından 362 milyon dolarlık hediyeyle döndüler

Türk turistler yılın ilk 6 ayında yurt dışında hediyelik eşya için 361 milyon 978 bin dolar harcarken, toplam turizm gideri 5 milyar 187 milyon 501 bin dolar olarak hesaplandı.

Yurt dışından 362 milyon dolarlık hediyeyle döndüler

Türkiye'nin turizm gelirleri yılın ilk yarısında 25 milyar 746 milyon 177 bin dolara ulaşırken, yurt dışına seyahat eden Türk vatandaşlarının harcamalarına ilişkin veriler de belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, vatandaşların yabancı ülkelerde yaptığı harcamalardan oluşan turizm gideri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 azalarak 5 milyar 187 milyon 501 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 5 milyar 208 milyon 130 bin dolar olarak kaydedilen turizm gideri, bu yıl sınırlı bir düşüş gösterdi. Yurt dışı seyahatlerinden dönen Türk turistlerin hediyelik eşya harcamaları ise 361 milyon 978 bin dolar olarak hesaplandı.

Yurt dışından 362 milyon dolarlık hediyeyle döndüler 1

HEDİYELİK EŞYA HARCAMASI 362 MİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Yılın ilk yarısında Türk turistlerin hediyelik eşya için yaptığı harcamalar 361 milyon 978 bin dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu kalemde 395 milyon 455 bin dolarlık harcama yapılmıştı.

Hediyelik eşya dışında değerlendirilen "halı-kilim ve benzer" ürünlere yönelik harcamalar ise önemli ölçüde geriledi. Bu kategoride yapılan harcama bu yılın ilk 6 ayında 2 milyon 207 bin dolar olurken, geçen yıl aynı dönemde 27 milyon 741 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Yurt dışından 362 milyon dolarlık hediyeyle döndüler 2

KONAKLAMA VE YEME İÇME GİDERLERİ İLK SIRADA

Türk vatandaşlarının yurt dışındaki harcamalarında en büyük payı konaklama ve yeme içme giderleri oluşturdu.

Geçen yılın ilk yarısında 904 milyon 493 bin dolar olan konaklama harcamaları bu yıl 1 milyar 3 milyon 116 bin dolara yükseldi. Aynı dönemde yeme içme harcamaları ise 949 milyon 696 bin dolardan 1 milyar 55 milyon 31 bin dolara çıktı.

Yurt dışından 362 milyon dolarlık hediyeyle döndüler 3

DİĞER HARCAMALARDA GERİLEME YAŞANDI

"Diğer harcamalar" başlığı altında sınıflandırılan giderlerde ise düşüş görüldü. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 476 milyon 60 bin dolar olan bu harcamalar, bu yılın aynı döneminde 440 milyon 539 bin dolara geriledi.

Böylece yılın ilk yarısında yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarının toplam turizm gideri 5 milyar 187 milyon 501 bin dolar olarak hesaplanırken, Türkiye'nin aynı dönemde elde ettiği turizm geliri ise 25 milyar 746 milyon 177 bin dolar oldu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Turizm hediyelik eşya turist seyahat türk yurt dışı
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