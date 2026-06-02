FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 02 Haziran Salı 2026 dolar ne kadar?

02 Haziran 2026 tarihinde doların Türk Lirası karşısındaki değeri 45,93 TL olarak belirlendi. Bu seviye, yatırımcılar ve ticari işletmeler için önemli bir gösterge haline geldi. Doların güncel fiyatı, global ekonomik koşullar ve yerel piyasa dinamikleri ile yakından ilişkilidir. Analistler, bu döviz kurunun gelecekteki ekonomik gelişmelerden nasıl etkileneceğini inceliyor. Faiz politikaları ve enflasyon oranları, doların seyrinde belirleyici faktörler olarak öne çıkıyor.

Dolar bugün kaç TL? 02 Haziran Salı 2026 dolar ne kadar?

02 Haziran 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 45,93 TL olarak belirlendi. Bu seviye oldukça dikkat çekici. Doların Türk Lirası karşısındaki değer, yatırımcılar ve ticari işletmeler için önemli bir gösterge. İthalat süreçlerinde yer alan firmalar için döviz kurlarındaki hareketler maliyetleri doğrudan etkileyebiliyor. Bu nedenle güncel döviz fiyatlarını yakından takip etmek büyük bir önem taşıyor.

Doların diğer para birimleriyle karşılaştırıldığında gösterdiği performans, global ekonomik koşullar ile yerel piyasa dinamikleriyle bağlantılı. Bugün açıklanan 45,93 TL’lik döviz kuru yatırımcılar arasında dikkat çekmeye devam ediyor. Analistler, önümüzdeki süreçte olası ekonomik gelişmelerin bu fiyat üzerinde nasıl bir etki yaratabileceğini değerlendiriyor. Faiz politikaları, enflasyon oranları ve global ekonomik belirsizlikler, doların seyrinde belirleyici faktörler olmaya devam ediyor.

Dolar bugün kaç TL? 02 Haziran Salı 2026 dolar ne kadar? 1

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa güne yükselişle başladı!Borsa güne yükselişle başladı!
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? 2 Haziran 2026 Salı son durumBrent petrol fiyatı ne kadar oldu? 2 Haziran 2026 Salı son durum

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
45,93
45,93
% 0.06
10:09
Euro
53,54
53,55
% 0.21
10:09
İngiliz Sterlini
61,93
61,95
% 0.21
10:09
Avustralya Doları
32,96
32,98
% 0.31
10:09
İsviçre Frangı
58,51
58,53
% 0.3
10:09
Rus Rublesi
0,63
0,64
% -0.36
10:09
Çin Yuanı
6,79
6,80
% 0.14
10:09
İsveç Kronu
4,95
4,95
% 0.35
10:09
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
111 vekil arasında yer almadı! Oğuz Kaan Salıcı'dan açıklama geldi

111 vekil arasında yer almadı! Oğuz Kaan Salıcı'dan açıklama geldi

Eşini ve yanındaki kişiyi öldürdü: Cinayeti videoda itiraf etti

Eşini ve yanındaki kişiyi öldürdü: Cinayeti videoda itiraf etti

Millilerimiz Kuzey Makedonya'yı farklı geçti!

Millilerimiz Kuzey Makedonya'yı farklı geçti!

Mehmet Aslantuğ tepkiler sonrası Ozan Güven'e seslendi!

Mehmet Aslantuğ tepkiler sonrası Ozan Güven'e seslendi!

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Emekli için kritik rakam: Tek tek belli oldu

Emekli için kritik rakam: Tek tek belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.