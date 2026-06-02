Dolar bugün kaç TL? 02 Haziran Salı 2026 dolar ne kadar?

02 Haziran 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 45,93 TL olarak belirlendi. Bu seviye oldukça dikkat çekici. Doların Türk Lirası karşısındaki değer, yatırımcılar ve ticari işletmeler için önemli bir gösterge. İthalat süreçlerinde yer alan firmalar için döviz kurlarındaki hareketler maliyetleri doğrudan etkileyebiliyor. Bu nedenle güncel döviz fiyatlarını yakından takip etmek büyük bir önem taşıyor.

Doların diğer para birimleriyle karşılaştırıldığında gösterdiği performans, global ekonomik koşullar ile yerel piyasa dinamikleriyle bağlantılı. Bugün açıklanan 45,93 TL’lik döviz kuru yatırımcılar arasında dikkat çekmeye devam ediyor. Analistler, önümüzdeki süreçte olası ekonomik gelişmelerin bu fiyat üzerinde nasıl bir etki yaratabileceğini değerlendiriyor. Faiz politikaları, enflasyon oranları ve global ekonomik belirsizlikler, doların seyrinde belirleyici faktörler olmaya devam ediyor.