Dolar bugün kaç TL? 02 Nisan Perşembe 2026 dolar ne kadar?

02 Nisan 2026 itibarıyla dolar, 44,50 TL seviyesine ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve yerel ekonomik dinamikler, döviz fiyatlarını etkiliyor. Doların yükselişi, ithalat yapan firmaları zorlamakta ve döviz borcu olan şirketler için sorun yaratmaktadır. Artan döviz fiyatları, yurtiçindeki mal ve hizmetlerin fiyatlarını etkilerken, hanehalkının alım gücünü de olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Dolar bugün kaç TL? 02 Nisan Perşembe 2026 dolar ne kadar?
Cansu Çamcı

02 Nisan 2026 tarihi itibarıyla, saat 09:00'da doların değeri 44,50 TL olarak belirlendi. Bu değer, ekonomik gelişmelerin ardından ortaya çıkmıştır. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ise önemlidir. Yerel ekonomik dinamikler, dolardaki hareketliliği etkili bir şekilde şekillendiriyor. Doların yükselişi, ithalat yapan firmaları zorluyor. Aynı zamanda döviz borcu bulunan şirketler için de sıkıntılı bir durum yaratıyor. Bu durum, enflasyonist etkilere de yol açabiliyor. Piyasa, bu değerlerin ne şekilde ilerleyeceğini merakla takip etmeye devam ediyor.

Açıklanan dolar kuru, yatırımcılar ve ekonomistler için çok önemli bir seviye oldu. Yükselen döviz fiyatları, yurtiçindeki mal ve hizmet fiyatlarına baskı yapıyor. Bu durum, hanehalkının alım gücünü olumsuz etkiliyor. Memur ve işçi maaşları bu gelişimden etkileniyor. Sosyal yardımların belirlenmesinde döviz fiyatları dikkate alınıyor. Ekonomik istikrarın sağlanabilmesi için döviz kurlarındaki dalgalanmaların kontrol altına alınması hayati bir konu. Bu süreç, tüm ekonomik dengeleri doğrudan etkiliyor. Dikkatli bir gözlem ve analiz yapılması şart.

Dolar bugün kaç TL? 02 Nisan Perşembe 2026 dolar ne kadar? 1

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,58
44,59
% 0.01
17:21
Euro
51,60
51,61
% 0.27
17:21
İngiliz Sterlini
59,15
59,17
% 0.33
17:21
Avustralya Doları
30,89
30,92
% 0.56
17:21
İsviçre Frangı
55,93
55,97
% 0.39
17:21
Rus Rublesi
0,56
0,56
% 1.27
16:00
Çin Yuanı
6,49
6,49
% 0.2
17:21
İsveç Kronu
4,74
4,75
% 0.93
17:21
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

