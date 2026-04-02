Dolar bugün kaç TL? 02 Nisan Perşembe 2026 dolar ne kadar?

02 Nisan 2026 tarihi itibarıyla, saat 09:00'da doların değeri 44,50 TL olarak belirlendi. Bu değer, ekonomik gelişmelerin ardından ortaya çıkmıştır. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ise önemlidir. Yerel ekonomik dinamikler, dolardaki hareketliliği etkili bir şekilde şekillendiriyor. Doların yükselişi, ithalat yapan firmaları zorluyor. Aynı zamanda döviz borcu bulunan şirketler için de sıkıntılı bir durum yaratıyor. Bu durum, enflasyonist etkilere de yol açabiliyor. Piyasa, bu değerlerin ne şekilde ilerleyeceğini merakla takip etmeye devam ediyor.

Açıklanan dolar kuru, yatırımcılar ve ekonomistler için çok önemli bir seviye oldu. Yükselen döviz fiyatları, yurtiçindeki mal ve hizmet fiyatlarına baskı yapıyor. Bu durum, hanehalkının alım gücünü olumsuz etkiliyor. Memur ve işçi maaşları bu gelişimden etkileniyor. Sosyal yardımların belirlenmesinde döviz fiyatları dikkate alınıyor. Ekonomik istikrarın sağlanabilmesi için döviz kurlarındaki dalgalanmaların kontrol altına alınması hayati bir konu. Bu süreç, tüm ekonomik dengeleri doğrudan etkiliyor. Dikkatli bir gözlem ve analiz yapılması şart.