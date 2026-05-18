FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Doluluk oranı yüzde 100’ü bulacak!

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının turizm sektöründe doluluk oranlarını yüzde 100’e yaklaştırdığını ve yaklaşık 5 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik oluşturmasının beklendiğini söyledi.

Doluluk oranı yüzde 100’ü bulacak!

Turizm sektöründe hareketlilik yeniden arttı. 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili hem iç talebi hem de rezervasyon akışını hızlandırdı. ETİK Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, bayram tatilinin sektöre ciddi bir ivme kazandırdığını belirtti. İşler, otellerde doluluk oranlarının yüzde 100 seviyelerine yaklaştığını ifade ederek, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde rezervasyon akışının hızlandığını söyledi. İç pazarın hareketliliğinin dış pazardaki rezervasyonları da olumlu etkilediğini kaydetti.

Doluluk oranı yüzde 100’ü bulacak! 1

'SEKTÖRE BÜYÜK MORAL VERDİ'

Bayram hareketliliği yaşandığı dile getiren İşler, “İç ve dış talebin aynı dönemde güçlenmesi, özellikle son 15 günde dış pazar rezervasyon akış hızındaki ciddi artış sektöre büyük moral verdi. Turizm sektörü yalnızca konaklama tesislerinden ibaret bir sektör değil. Bayram hareketliliği ulaşım, yeme, içme, perakende, akaryakıt, eğlence, lojistik, tarım ve hizmet sektörleri dahil geniş bir ekonomik zinciri canlandırdı. Değerlendirmelerimize göre 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin Türkiye ekonomisinde yaklaşık 5 milyar dolarlık bir ekonomik hareketlilik oluşturmasını bekliyoruz. Güncel kur seviyelerini dikkate alırsak bu yaklaşık 200 milyar TL’nin üzerinde bir ekonomik hacme karşılık geliyor” dedi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Doluluk oranı yüzde 100’ü bulacak! 2

'SON DERECE DEĞERLİ VE DOĞRU BİR KARAR'

Sektörün Türkiye ekonomisi için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan İşler, turizmin döviz girdisi, istihdam ve vergi açısından önemli katkılar sunduğunu söyledi. Türkiye’nin güçlü altyapısı, hizmet kalitesi ve turizm potansiyeliyle Avrupa’da önemli bir aktör olduğunu dile getiren İşler, önümüzdeki yıllarda yeni rekorların hedeflendiğini ifade ederek, şu cümleleri kurdu:
Doluluk oranı yüzde 100’ü bulacak! 3

"Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması turizm sektörüne ve paydaşlarına yeniden ve ileri bir ivme sağlayan son derece değerli ve doğru bir karardır. Bu karar dolayısıyla, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a ve sürece katkı sağlayan TÜROFED Başkanımız Sayın Erkan Yağcı’ya sektörümüz adına kalbi teşekkürlerimizi sunuyorum”
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
THY İstanbul-Dubai uçuşları yeniden başlıyor: Tarih belli olduTHY İstanbul-Dubai uçuşları yeniden başlıyor: Tarih belli oldu
Bodrum lahmacunla yine gündem: 250 TL mi 2 bin TL mi? 'Pahalı değil'Bodrum lahmacunla yine gündem: 250 TL mi 2 bin TL mi? 'Pahalı değil'

Anahtar Kelimeler:
Turizm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı!

Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı!

'Başkasına verdi' diyerek sevdiği kızın babasını katletti

'Başkasına verdi' diyerek sevdiği kızın babasını katletti

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Çalışanlar dikkat: Yargıtay son noktayı koydu! İsa Karakaş: 'ezber bozacak karar'

Çalışanlar dikkat: Yargıtay son noktayı koydu! İsa Karakaş: 'ezber bozacak karar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.