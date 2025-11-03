Dolar bugün kaç TL? 03 Kasım Pazartesi 2025 dolar ne kadar?

03 Kasım 2025 tarihi itibarıyla, saat 09.00’da Dolar fiyatı 42,07 TL seviyesine ulaştı. Bu seviye, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarla doğrudan ilişkili. Enflasyon verileri ve Türkiye’nin ekonomik politikaları da etkili. Dolar, jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomik belirsizlikler nedeniyle değişkenlik gösterebiliyor. Faiz politikaları da bu durumu destekliyor.

Piyasalardaki belirsizlik devam ediyor. Ekonomi yönetiminin atacağı adımlar, gelecekteki Dolar fiyatlarını belirleyecek.