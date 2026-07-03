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Dolar bugün kaç TL? 03 Temmuz Cuma 2026 dolar ne kadar?

Doların 3 Temmuz 2026 itibarıyla 46,80 TL olarak belirlenmesi, Türk Lirası'nın değer kaybını gözler önüne seriyor. Artan enflasyon ve döviz piyasalarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların endişelerini artırdı. İthalat maliyetlerinin yükselmesi, ekonomik belirsizliklerin de etkisiyle, tasarruf sahipleri ve işletmeler için maliyet sorunları yaratıyor. Türk ekonomisinin geleceği bu gelişmelere bağlı olarak şekilleniyor.

Dolar bugün kaç TL? 03 Temmuz Cuma 2026 dolar ne kadar?

3 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların değeri 46,80 TL olarak belirlendi. Bu oran, döviz piyasalarındaki dalgalanmaları yansıtıyor. Türkiye'nin enflasyon oranındaki artış, döviz kurlarını etkiliyor. Yatırımcılar, doların gelecekteki seyrine dair endişelidir. Global ekonomik koşullardaki belirsizlikler önemli bir faktör. Türkiye'nin ticaret dengesi ve dış borç durumu, doların değerini etkileyen unsurlardır.

Doların 46,80 TL olması, Türk Lirası'nın değer kaybını gösteriyor. Bu durum, tasarruf sahipleri ve işletmeler için maliyet sorunları yaratabilir. Yüksek döviz kuru, ithalat maliyetlerini artırıyor. Bu da enflasyonist baskılara yol açabilir. Yatırımcılar ve ekonomistler, bu gelişmeleri dikkatle izliyor. Türk ekonomisinin dinamikleri üzerinde uzun vadeli etkiler yaratma potansiyeli var.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ekonomik belirsizliklerin sürdüğü bir ortamda ortaya çıkıyor. Piyasa katılımcıları için strateji belirlemek zorlaşıyor. Bu durum, piyasalardaki istikrarı etkileyebilir. Türk Lirası'nın durumu, yatırım kararları üzerinde belirleyici olabilir. Yüksek döviz kurları, finansal planlamayı zorlaştırıyor. Bu nedenle, ekonomik trendler dikkatlice izlenmeli.

Dolar bugün kaç TL? 03 Temmuz Cuma 2026 dolar ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
46,80
46,81
% 0.15
09:33
Euro
53,65
53,67
% 0.19
09:33
İngiliz Sterlini
62,62
62,64
% 0.26
09:33
Avustralya Doları
32,50
32,52
% 0.51
09:33
İsviçre Frangı
58,38
58,41
% 0.45
09:33
Rus Rublesi
0,60
0,60
% -0.24
09:30
Çin Yuanı
6,90
6,90
% 0.29
09:33
İsveç Kronu
4,85
4,86
% 0.62
09:33
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
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