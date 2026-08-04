Dolar bugün kaç TL? 04 Ağustos Salı 2026 dolar ne kadar?

04 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla saat 09:00'da doların fiyatı 47,55 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişebilir. Ekonomik veriler de dolardaki dalgalanmaları etkileyen önemli bir unsurdur. Yatırımcılar için dolardaki bu seviyenin önemi büyüktür. Özellikle yurt içindeki enflasyon oranları üzerinde etkisi bulunmaktadır. ABD Merkez Bankası'nın para politikası da bu durumu etkilemektedir.

Doların bu seviyelerde kalması, Türkiye ekonomisinin döviz kurlarına bağlı yön bulmasında etkili olabilir. Döviz kurlarındaki artışlar, ithalat yapan firmalar için maliyet artırıcı bir etki yapar. İhracatçılar ise yüksek kurlardan fayda sağlayabilir. Yüksek bir dolar, yerli ürünlerin yurtdışında daha rekabetçi fiyatlarla satışını kolaylaştırır. Ancak ithal ürünlerin fiyatları artar. Bu durum, yurtiçindeki enflasyonist baskıları da artırabilir.

Yatırımcılar ve ekonomi analistleri, doların gün içindeki hareketlerini yakından takip eder. Piyasa dinamiklerine göre stratejik kararlar almaya çalışacaklardır. Doların dalgalanması, ekonomik gelişmelere göre şekillenmektedir. Dolayısıyla, piyasa ilgililerinin dikkatli olması büyük önem taşır.