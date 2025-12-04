FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 04 Aralık Perşembe 2025 dolar ne kadar?

Dolar/TL kuru, 04 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 42,46 seviyesinde işlem görmektedir. Bu değer, döviz piyasasındaki dalgalanmaları yansıtmaktadır. Küresel ekonomik koşullar ve ABD Merkez Bankası'nın politikaları, dolardaki dalgalanmaları etkilemektedir. Doların bu seviyesi, yatırımcılar için kritik bir eşik oluşturmaktadır.

Dolar Fiyatları Üzerine Güncel Gelişmeler

04 Aralık 2025 tarihi itibarıyla, sabah saat 09.00’da dolar/TL kuru 42,46 seviyesinden işlem görmektedir. Bu fiyat, döviz piyasasındaki dalgalanmaların bir yansımasıdır. Türkiye ekonomisindeki dinamikler, döviz kurlarını etkileyen önemli unsurlardandır.

Dünya genelindeki ekonomik koşullar da doların değerini etkileyen unsurlar arasındadır. Küresel piyasaların durumu, doların seyrini belirlemektedir. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın faiz politikaları önemlidir. Bu politikalar, diğer ülkelerdeki döviz kurlarını doğrudan etkileyebilmektedir. 42,46 seviyesindeki dolar fiyatı, yatırımcılar için önemli bir eşik teşkil ediyor.

Döviz alım satımı yapanlar için olduğu kadar, Türkiye'deki ekonomik istikrar açısından da bu durum dikkatle takip edilmelidir. Ekonomik göstergeler, piyasada yaşananları anlamada yardımcı olur. İlerleyen günlerde döviz kuru üzerindeki gelişmeler sürekli izlenmeye devam edecektir. Yatırımcılar, stratejilerini bu değişimlere göre belirleyeceklerdir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,46
42,49
% 0.07
09:33
Euro
49,58
49,65
% 0.13
09:33
İngiliz Sterlini
56,74
56,80
% 0.12
09:32
Avustralya Doları
28,04
28,09
% 0.16
09:33
İsviçre Frangı
52,96
53,03
% -0.14
09:33
Rus Rublesi
0,55
0,55
% 0.65
09:30
Çin Yuanı
6,01
6,01
% -0.02
09:33
İsveç Kronu
4,52
4,53
% -0.08
09:33
