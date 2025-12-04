Dolar bugün kaç TL? 04 Aralık Perşembe 2025 dolar ne kadar?

Dolar Fiyatları Üzerine Güncel Gelişmeler

04 Aralık 2025 tarihi itibarıyla, sabah saat 09.00’da dolar/TL kuru 42,46 seviyesinden işlem görmektedir. Bu fiyat, döviz piyasasındaki dalgalanmaların bir yansımasıdır. Türkiye ekonomisindeki dinamikler, döviz kurlarını etkileyen önemli unsurlardandır.

Dünya genelindeki ekonomik koşullar da doların değerini etkileyen unsurlar arasındadır. Küresel piyasaların durumu, doların seyrini belirlemektedir. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın faiz politikaları önemlidir. Bu politikalar, diğer ülkelerdeki döviz kurlarını doğrudan etkileyebilmektedir. 42,46 seviyesindeki dolar fiyatı, yatırımcılar için önemli bir eşik teşkil ediyor.

Döviz alım satımı yapanlar için olduğu kadar, Türkiye'deki ekonomik istikrar açısından da bu durum dikkatle takip edilmelidir. Ekonomik göstergeler, piyasada yaşananları anlamada yardımcı olur. İlerleyen günlerde döviz kuru üzerindeki gelişmeler sürekli izlenmeye devam edecektir. Yatırımcılar, stratejilerini bu değişimlere göre belirleyeceklerdir.