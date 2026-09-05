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Dolar bugün kaç TL? 05 Eylül Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

Doların 05 Eylül 2026 itibarıyla 48,44 TL seviyesine ulaşması, döviz piyasalarında dalgalı seyri ve ekonomik belirsizlikleri gözler önüne seriyor. Ekonomik veriler ve siyasi gelişmeler dikkatle izlenmeli.

Dolar bugün kaç TL? 05 Eylül Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

Dolar, 05 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 48,44 TL olarak belirlendi. Bu durum, piyasaların dalgalı seyrinin sürdüğünü gösteriyor. Ekonomik belirsizlikler devam ediyor. Döviz kurlarındaki yükseliş, ticaret yapan işletmeler ve ithalatçılar için önemli.

Doların 48,44 TL seviyesine ulaşması, yatırımcıları etkiledi. Günlük döviz alım satım stratejilerini gözden geçirmeye yönlendirdi. Yüksek enflasyon oranları ve faiz politikalarındaki belirsizlikler, döviz piyasalarındaki dalgalanmayı artırıyor. Bireysel ve kurumsal yatırımcılar, döviz birikimlerini nasıl yönlendireceklerini düşünmek durumunda. Doların gün içindeki hareketliliği, ekonomik veriler ve siyasi gelişmeler ışığında dikkatle izlenmeli.

Dolar bugün kaç TL? 05 Eylül Cumartesi 2026 dolar ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
48,38
48,49
% 0.22
23:59
Euro
56,12
56,36
% -0.25
23:59
İngiliz Sterlini
65,43
65,48
% -0.22
23:58
Avustralya Doları
34,84
34,94
% 0.27
23:59
İsviçre Frangı
59,72
59,90
% -0.06
23:59
Rus Rublesi
0,56
0,56
% 1.23
23:50
Çin Yuanı
7,21
7,23
% 0.37
23:59
İsveç Kronu
5,05
5,07
% -0.09
23:59
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
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