Dolar bugün kaç TL? 05 Eylül Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

Dolar, 05 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 48,44 TL olarak belirlendi. Bu durum, piyasaların dalgalı seyrinin sürdüğünü gösteriyor. Ekonomik belirsizlikler devam ediyor. Döviz kurlarındaki yükseliş, ticaret yapan işletmeler ve ithalatçılar için önemli.

Doların 48,44 TL seviyesine ulaşması, yatırımcıları etkiledi. Günlük döviz alım satım stratejilerini gözden geçirmeye yönlendirdi. Yüksek enflasyon oranları ve faiz politikalarındaki belirsizlikler, döviz piyasalarındaki dalgalanmayı artırıyor. Bireysel ve kurumsal yatırımcılar, döviz birikimlerini nasıl yönlendireceklerini düşünmek durumunda. Doların gün içindeki hareketliliği, ekonomik veriler ve siyasi gelişmeler ışığında dikkatle izlenmeli.