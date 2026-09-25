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Koparmanın cezası 699 bin 245 TL! Ahşap kafeslerle koruma altına alındı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde koruma altındaki doğal tür için yeni önlem alındı. Koparmanın cezası 699 bin 245 TL’ye ulaşırken, Badavut Sahili’ndeki bitkiler özel ahşap kafeslerle korumaya alındı.

Koparmanın cezası 699 bin 245 TL! Ahşap kafeslerle koruma altına alındı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki Badavut Sahili’nde doğal olarak yetişen kum zambaklarının korunması için yeni bir önlem hayata geçirildi. Kıyı ekosisteminin zarif simgeleri arasında yer alan ve nesli koruma altında bulunan bitkilerin çevresi, özel olarak hazırlanan ahşap kafeslerle çevrelendi.

Türkiye’de koruma altında bulunan kum zambaklarını koparmanın 2026 yılı için idari para cezası 699 bin 245 lira olarak uygulanıyor. Sahilde alınan önlemle, nadir bitkilerin yoğun plaj kullanımı ve insan kaynaklı tahribat nedeniyle zarar görmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Koparmanın cezası 699 bin 245 TL! Ahşap kafeslerle koruma altına alındı 1

KUM ZAMBAKLARI İÇİN AHŞAP KAFESLİ ÖNLEM

Ayvalık’a bağlı Badavut Sahili’nde doğal yaşam alanlarında bulunan kum zambaklarının korunması amacıyla çalışma başlatıldı. Bitkilerin çevresine monte edilen özel ahşap kafeslerle, zambakların ziyaretçiler tarafından fark edilmeden ezilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Uygulamanın yalnızca bitkileri fiziksel olarak korumakla sınırlı olmadığı, aynı zamanda sahile gelen ziyaretçilerin kum zambakları konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlamasının amaçlandığı belirtildi.

Koparmanın cezası 699 bin 245 TL! Ahşap kafeslerle koruma altına alındı 2

KOPARMANIN CEZASI YÜZ BİNLERCE LİRAYI BULUYOR

Çevre Kanunu kapsamında koruma altında tutulan kum zambakları, nesli tükenme tehlikesi bulunan bitkiler arasında yer alıyor. Bu nedenle bitkilerin koparılması ya da soğanlarının bulundukları yerden sökülmesi durumunda yüksek miktarda idari para cezaları uygulanıyor.

2026 yılı için kum zambağını koparmanın idari para cezası 699 bin 245 lira olarak uygulanırken, koruma çalışmalarıyla birlikte bölgedeki doğal bitki örtüsünün zarar görmemesi amaçlanıyor.

Koparmanın cezası 699 bin 245 TL! Ahşap kafeslerle koruma altına alındı 3

VATANDAŞLARA DUYARLILIK ÇAĞRISI

Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, kıyıdaki doğal mirasın gelecek nesillere taşınabilmesi için sahili kullanan vatandaşların daha duyarlı davranması gerektiğini belirtti.

Yetkililer, özellikle koruma amacıyla belirlenen alanlara dikkat edilmesini ve kum zambaklarının zarar görmemesi konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Ayvalık kum zambağı idari para cezası
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