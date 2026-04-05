Dolar bugün kaç TL? 05 Nisan Pazar 2026 dolar ne kadar?

Döviz piyasasında son dönemlerdeki dalgalanmalar dikkat çekiyor. 05 Nisan 2026 itibarıyla doların fiyatı 44,58 TL'ye ulaştı. Bu durum, özellikle bireysel yatırımcılar ve işletmeler için kritik öneme sahip. Enflasyon oranları ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

05 Nisan 2026 sabahı saat 09.00 itibarıyla doların fiyatı 44,58 TL olarak belirlenmiştir. Son dönemlerde döviz piyasasında dalgalanmalar yaşanmaktadır. Doların Türk Lirası karşısındaki değeri dikkat çekici bir seviyeye ulaşmıştır. Küresel ekonomik gelişmeler önemli bir rol oynamaktadır. Enflasyon endişeleri ve merkez bankasının para politikaları da etkili olmaktadır. Bu faktörler, döviz kurlarındaki dalgalanmaların en önemli nedenleri arasında bulunmaktadır. Yatırımcılar, doların gelecekteki seyrini öngörmek için piyasa verilerini dikkatle takip etmektedir.

Doların 44,58 TL seviyesine ulaşması önemli sonuçlar doğurabilir. Bu durum, bireysel yatırımcılar ve işletmeler için kritik olacaktır. Piyasa beklentileri ve yatırımcı psikolojisi dolardaki bu seviyenin kalıcılığını belirleyecektir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,59
44,59
% 0.02
12:51
Euro
51,57
51,58
% 0.23
12:51
İngiliz Sterlini
59,14
59,16
% 0.31
12:51
Avustralya Doları
30,90
30,92
% 0.58
12:51
İsviçre Frangı
55,90
55,93
% 0.34
12:51
Rus Rublesi
0,56
0,57
% 1.23
12:50
Çin Yuanı
6,49
6,49
% 0.19
12:51
İsveç Kronu
4,74
4,74
% 0.8
12:51
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

