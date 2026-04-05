Dolar bugün kaç TL? 05 Nisan Pazar 2026 dolar ne kadar?

05 Nisan 2026 sabahı saat 09.00 itibarıyla doların fiyatı 44,58 TL olarak belirlenmiştir. Son dönemlerde döviz piyasasında dalgalanmalar yaşanmaktadır. Doların Türk Lirası karşısındaki değeri dikkat çekici bir seviyeye ulaşmıştır. Küresel ekonomik gelişmeler önemli bir rol oynamaktadır. Enflasyon endişeleri ve merkez bankasının para politikaları da etkili olmaktadır. Bu faktörler, döviz kurlarındaki dalgalanmaların en önemli nedenleri arasında bulunmaktadır. Yatırımcılar, doların gelecekteki seyrini öngörmek için piyasa verilerini dikkatle takip etmektedir.

Doların 44,58 TL seviyesine ulaşması önemli sonuçlar doğurabilir. Bu durum, bireysel yatırımcılar ve işletmeler için kritik olacaktır. Piyasa beklentileri ve yatırımcı psikolojisi dolardaki bu seviyenin kalıcılığını belirleyecektir.