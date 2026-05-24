Bayram öncesi siparişlere yetişebilmek için yoğun mesai

Türk kent kültürünün günümüze kadar bozulmadan gelen önemli lezzetlerinden biri olan Safranbolu lokumu, safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı çeşitleriyle yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuluyor.

Diğer lokumlara göre daha hafif, katkısız olması ve boğazı yakmaması ise Safranbolu lokumunun dikkat çeken özellikleri arasında gösteriliyor.

"SİPARİŞLERE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Bir lokum imalathanesinin satış müdürü Muharrem Sezer, bayram yoğunluğunun başladığını belirterek siparişlere yetişmeye çalıştıklarını söyledi.

Farklı çeşitlerde üretim yaptıklarını ifade eden Sezer, "Antep fıstıklı çifte kavrulmuş, klasik fındıklı, safranlı, incirli cevizli, yaban mersinli fındıklı, duble fındıklı ve yaban mersinli fındıklı lokum çeşitleri üretiyoruz." dedi.

Günlük ortalama 750 paket üretim gerçekleştirdiklerini aktaran Sezer, lokum ve şekerleme fiyatlarının kullanılan malzemeye göre değişiklik gösterdiğini kaydetti.

En çok tercih edilen ürünlerin klasik fındıklı, safranlı ve çifte kavrulmuş lokum çeşitleri olduğunu dile getiren Sezer, üretimin bayram sonuna kadar aralıksız devam edeceğini ifade etti.