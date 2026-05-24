Bayram öncesi siparişlere yetişebilmek için yoğun mesai

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Kurban Bayramı öncesi lokum imalatçıları siparişlere yetişebilmek için yoğun mesailerini sürüyor.

Türk kent kültürünün günümüze kadar bozulmadan gelen önemli lezzetlerinden biri olan Safranbolu lokumu, safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı çeşitleriyle yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuluyor.

Diğer lokumlara göre daha hafif, katkısız olması ve boğazı yakmaması ise Safranbolu lokumunun dikkat çeken özellikleri arasında gösteriliyor.

"SİPARİŞLERE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Bir lokum imalathanesinin satış müdürü Muharrem Sezer, bayram yoğunluğunun başladığını belirterek siparişlere yetişmeye çalıştıklarını söyledi.

Farklı çeşitlerde üretim yaptıklarını ifade eden Sezer, "Antep fıstıklı çifte kavrulmuş, klasik fındıklı, safranlı, incirli cevizli, yaban mersinli fındıklı, duble fındıklı ve yaban mersinli fındıklı lokum çeşitleri üretiyoruz." dedi.

Günlük ortalama 750 paket üretim gerçekleştirdiklerini aktaran Sezer, lokum ve şekerleme fiyatlarının kullanılan malzemeye göre değişiklik gösterdiğini kaydetti.

En çok tercih edilen ürünlerin klasik fındıklı, safranlı ve çifte kavrulmuş lokum çeşitleri olduğunu dile getiren Sezer, üretimin bayram sonuna kadar aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

