Dolar bugün kaç TL? 05 Temmuz Pazar 2026 dolar ne kadar?

Döviz piyasaları, 5 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00'da doların fiyatını 46,81 TL olarak belirledi. Bu durum, global ekonomik göstergeler ve enflasyon oranlarının etkisiyle yaşanıyor. Doların bu seviyede kalması, yatırımcılar için belirsizlik yaratıyor. İthalat ve ihracat yapan firmalar için bu fiyat önemli bir değişken. Son aylarda artan enflasyon ve faiz oranları, döviz kurunun yükselmesine katkıda bulunuyor. Türkiye ekonomisinin genel gidişatını da etkilediği görülüyor.

Doların bu yükselişi, yerli satış fiyatlarını etkiliyor. Temel ihtiyaç maddeleri olan enerji ve gıda, bu artışın etkisini yoğun şekilde hissediyor. Yüksek döviz kuru, tüketici enflasyonunu artırıyor. Bu durum, vatandaşlar üzerinde ekonomik baskı yaratıyor. Merkez bankasının alacağı ekonomik tedbirler, doları doğrudan etkileyebilir. Döviz rezervlerinin durumu da önemli bir faktör. Gelecekteki döviz fiyatları, bu unsurlardan etkilenerek şekillenecek. Öngörülebilir bir döviz politikası, hem yatırımcılar hem de tüketiciler için faydalı olabilir.