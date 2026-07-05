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Dolar bugün kaç TL? 05 Temmuz Pazar 2026 dolar ne kadar?

Döviz piyasalarında 5 Temmuz 2026'da dolar 46,81 TL seviyesine yükseldi. Bu durum, global ekonomik göstergeler ve artan enflasyon ile faiz oranlarından kaynaklanıyor. Yüksek döviz kuru, gıda ve enerji gibi temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını etkiliyor. İthalat ve ihracat yapan firmalar için de önemli bir değişken oluşturuyor. Merkez bankasının alacağı tedbirler, döviz rezervleri ile birlikte doları etkileyen kritik unsurlar arasında.

Dolar bugün kaç TL? 05 Temmuz Pazar 2026 dolar ne kadar?

Döviz piyasaları, 5 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00'da doların fiyatını 46,81 TL olarak belirledi. Bu durum, global ekonomik göstergeler ve enflasyon oranlarının etkisiyle yaşanıyor. Doların bu seviyede kalması, yatırımcılar için belirsizlik yaratıyor. İthalat ve ihracat yapan firmalar için bu fiyat önemli bir değişken. Son aylarda artan enflasyon ve faiz oranları, döviz kurunun yükselmesine katkıda bulunuyor. Türkiye ekonomisinin genel gidişatını da etkilediği görülüyor.

Doların bu yükselişi, yerli satış fiyatlarını etkiliyor. Temel ihtiyaç maddeleri olan enerji ve gıda, bu artışın etkisini yoğun şekilde hissediyor. Yüksek döviz kuru, tüketici enflasyonunu artırıyor. Bu durum, vatandaşlar üzerinde ekonomik baskı yaratıyor. Merkez bankasının alacağı ekonomik tedbirler, doları doğrudan etkileyebilir. Döviz rezervlerinin durumu da önemli bir faktör. Gelecekteki döviz fiyatları, bu unsurlardan etkilenerek şekillenecek. Öngörülebilir bir döviz politikası, hem yatırımcılar hem de tüketiciler için faydalı olabilir.

Dolar bugün kaç TL? 05 Temmuz Pazar 2026 dolar ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
46,75
46,86
% 0.16
23:59
Euro
53,51
53,61
% 0
23:59
İngiliz Sterlini
62,48
62,61
% 0.12
23:59
Avustralya Doları
32,43
32,54
% 0.43
23:59
İsviçre Frangı
58,17
58,34
% 0.22
23:59
Rus Rublesi
0,61
0,61
% 0.55
17:10
Çin Yuanı
6,89
6,91
% 0.26
23:59
İsveç Kronu
4,84
4,86
% 0.48
23:59
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
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