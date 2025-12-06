Dolar bugün kaç TL? 06 Aralık Cumartesi 2025 dolar ne kadar?

Dolar/TL kuru, 06 Aralık 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 42,53 TL seviyesinde işlem görmektedir. Bu rakam, döviz piyasasındaki dalgalanmaları yansıtmaktadır. Yatırımcılar, bu durumu dikkatle izlemektedir. Doların bu seviyeye ulaşması, küresel ekonomik koşullarla Türkiye'nin iç siyasi durumunun etkisiyle gerçekleşmiştir. Enflasyon oranları da dolardaki yükselişte önemli bir etken olmuştur. Merkez bankasının para politikaları ve uluslararası ticaret dengeleri de dikkate değer unsurlardır.

Döviz kurlarındaki artış, ithalat yapan firmalar için maliyetleri artırmaktadır. Yurtdışında eğitim gören öğrenciler de bu durumdan etkilenmektedir. İhracatçılar ise dolardaki artış nedeniyle rekabet gücünü kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Yatırımcılar, bu seviyelerin kalıcı olup olmayacağını merak etmektedir. Piyasa analistleri, çeşitli senaryolar üzerinde çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın alacağı kararlar önemli bir belirleyici olacaktır. Yurtdışı ekonomik gelişmeler de dolardaki seyrin etkileyicisi olacaktır. Bu nedenle, yatırımcılar ve ekonomistler dikkatli olmalıdır. Kaçınılmaz bir takip dönemi söz konusudur.