Dolar bugün kaç TL? 06 Mayıs Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

Doların fiyatı, 06 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09:00'da, 45,24 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların etkisini yansıtıyor. Türkiye ekonomisi, son dönemlerde enflasyon, döviz rezervleri ve dış ticaret dengesi ile dalgalı bir seyir izlerken, bu durum yatırımcılar için belirsizlik yaratıyor. Döviz piyasalarında hesaplamalar yeniden gözden geçiriliyor.

Doların bu seviyelerde işlem görmesi, ithalatçı firmalar için önemli bir maliyet kalemi. Ayrıca dövizle işlem yapan işletmeler için de durum benzer şekilde zorlayıcı. Ekonomik büyüme hedefleri doğrultusunda, dolar kurunun yüksek seyretmesi enflasyon üzerinde baskı oluşturuyor. Uzmanlar, piyasa dinamiklerini takip etmenin yanında makroekonomik verilerin analiz edilmesi gerektiğini vurguluyor. Döviz ve ekonomi arasındaki ilişki ise her geçen gün daha fazla önem kazanıyor.