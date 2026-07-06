Dolar bugün kaç TL? 06 Temmuz Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

Doların fiyatı, 06 Temmuz 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla 46,82 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, uluslararası ekonomik faktörlerin etkisiyle birlikte, yerel ekonomik verilerle şekillendi. Doların değeri, özellikle yüksek enflasyon ve döviz rezervlerindeki değişimlerle yakından ilişkilidir. Türk lirasının değer kaybı, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratıyor. Bu durum, döviz alım satım işlemlerinde dikkatli olunmasını gerektiriyor.

Dolar kurundaki artış, ticari ve bireysel yatırımcılar için önemli bir maliyet unsuru oldu. Girdi maliyetlerinin yükselmesi, ithalat odaklı sektörlerde fiyat artışlarına neden oldu. Bunun yanı sıra, dövizle borçlanan firmalarda ödeme güçlükleri konusunda endişeler artmakta. Analistler, doların yüksek seyri nedeniyle, Türkiye ekonomisinde rekabet gücünü korumak için sistematik önlemler alınması gerektiğini belirtiyor. Önümüzdeki günlerde doların durumu, ekonomik istikrar açısından kritik bir öneme sahip olacak.