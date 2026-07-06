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Dolar bugün kaç TL? 06 Temmuz Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

Doların 06 Temmuz 2026 itibarıyla 46,82 TL olması, uluslararası ekonomik gelişmelerin yanı sıra yerel verilerin de etkisiyle oluştu. Yükselen döviz fiyatları, yatırımcılar için belirsizlik yaratan bir durum oluşturdu. Yüksek enflasyon ve döviz rezervlerindeki değişimler, Türk lirasının değer kaybına neden oldu. Analistler, bu koşullarda Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü koruması için acil önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor.

Dolar bugün kaç TL? 06 Temmuz Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

Doların fiyatı, 06 Temmuz 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla 46,82 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, uluslararası ekonomik faktörlerin etkisiyle birlikte, yerel ekonomik verilerle şekillendi. Doların değeri, özellikle yüksek enflasyon ve döviz rezervlerindeki değişimlerle yakından ilişkilidir. Türk lirasının değer kaybı, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratıyor. Bu durum, döviz alım satım işlemlerinde dikkatli olunmasını gerektiriyor.

Dolar kurundaki artış, ticari ve bireysel yatırımcılar için önemli bir maliyet unsuru oldu. Girdi maliyetlerinin yükselmesi, ithalat odaklı sektörlerde fiyat artışlarına neden oldu. Bunun yanı sıra, dövizle borçlanan firmalarda ödeme güçlükleri konusunda endişeler artmakta. Analistler, doların yüksek seyri nedeniyle, Türkiye ekonomisinde rekabet gücünü korumak için sistematik önlemler alınması gerektiğini belirtiyor. Önümüzdeki günlerde doların durumu, ekonomik istikrar açısından kritik bir öneme sahip olacak.

Dolar bugün kaç TL? 06 Temmuz Pazartesi 2026 dolar ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
46,81
46,83
% 0.03
09:18
Euro
53,52
53,54
% -0.06
09:18
İngiliz Sterlini
62,47
62,50
% -0.09
09:18
Avustralya Doları
32,43
32,45
% -0.13
09:18
İsviçre Frangı
58,13
58,16
% -0.18
09:18
Rus Rublesi
0,60
0,61
% 0.01
00:00
Çin Yuanı
6,89
6,89
% -0.08
09:18
İsveç Kronu
4,85
4,85
% 0
09:18
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
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