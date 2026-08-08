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Dolar bugün kaç TL? 08 Ağustos Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

Dolar/TL kuru 08 Ağustos 2026 tarihinde 47,71 seviyesine çıkarak Türk Lirası karşısında önemli bir değer kazandı. Bu yükseliş, döviz kurlarındaki dalgalanma ve global ekonomik belirsizlikler nedeniyle gerçekleşti. Yüksek döviz kuru, ithalat maliyetlerinde artışa neden oluyor ve enflasyon baskılarını artırabilir. Uzmanlar, Dolar/TL paritesinin seyrinin iç politikalar ve dünya genelindeki gelişmelerle şekilleneceğini belirtiyor.

Dolar bugün kaç TL? 08 Ağustos Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

08 Ağustos 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla Dolar/TL kuru 47,71 seviyesine ulaştı. Bu durum, Türk Lirası karşısında Dolar’ın yüksek bir değer kazandığını gösteriyor. Uzun süredir dalgalı bir seyir izleyen döviz kurları, son dönemde global ekonomik belirsizlikler nedeniyle artışlar gösteriyor. Enflasyon baskıları da bu durumu etkiliyor. Yatırımcılar, bu durumu dikkatlice izliyor. Merkez Bankası'nın alacağı olası tedbirlerin etkileri de merak ediliyor.

Doların yükselmesi, piyasalarda farklı etkilere yol açıyor. İthalatta maliyetler artıyor. Bu durum, enerji ve gıda ürünlerinde fiyat artışlarına neden olabilir. Dış ticaret dengesinin olumsuz yönde etkilenmesi de muhtemel. Ayrıca, yüksek döviz kuru enflasyonu körükleyebilir. Bu durum, tüketici harcamalarını azaltabilir. Uzmanlar, Dolar/TL paritesinin seyrinin iç ekonomik politikalar ve global gelişmelerle belirleneceğini vurguluyor.

Dolar bugün kaç TL? 08 Ağustos Cumartesi 2026 dolar ne kadar? 1

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