Dolar bugün kaç TL? 08 Ağustos Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

08 Ağustos 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla Dolar/TL kuru 47,71 seviyesine ulaştı. Bu durum, Türk Lirası karşısında Dolar’ın yüksek bir değer kazandığını gösteriyor. Uzun süredir dalgalı bir seyir izleyen döviz kurları, son dönemde global ekonomik belirsizlikler nedeniyle artışlar gösteriyor. Enflasyon baskıları da bu durumu etkiliyor. Yatırımcılar, bu durumu dikkatlice izliyor. Merkez Bankası'nın alacağı olası tedbirlerin etkileri de merak ediliyor.

Doların yükselmesi, piyasalarda farklı etkilere yol açıyor. İthalatta maliyetler artıyor. Bu durum, enerji ve gıda ürünlerinde fiyat artışlarına neden olabilir. Dış ticaret dengesinin olumsuz yönde etkilenmesi de muhtemel. Ayrıca, yüksek döviz kuru enflasyonu körükleyebilir. Bu durum, tüketici harcamalarını azaltabilir. Uzmanlar, Dolar/TL paritesinin seyrinin iç ekonomik politikalar ve global gelişmelerle belirleneceğini vurguluyor.