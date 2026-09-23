SPK'dan tasfiye edilen fonlarla ilgili açıklama: "Yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişidir"

Fon soruşturmasında yeni detaylar art arda yaşanmaya devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tasfiye edilen fonlarla ilgili açıklama yapıldı.

"TEKİL YATIRIMCI SAYISI 455 BİN 758 KİŞİDİR"

Açıklamada, "Kurul Karar Organı’nın 17/09/2026 tarihli kararları uyarınca 7 portföy yönetim şirketine (PYŞ) ait 131 fonu tasfiye edilmesine karar verilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre anılan fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişidir" ifadelerine yer verildi.

"KURULUMUZ GÖREV VE SORUMLULUKLARINI KARARLILIKLA YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Açıklamada sadece resmi kaynakların dikkate alınması gerektiği vurgulandı ve "Sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişi, yatırımcılarımızın haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda Kurulumuz görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.