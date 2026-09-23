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SPK'dan tasfiye edilen fonlarla ilgili açıklama: "Yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişidir"

Fon soruşturması gündemdeki yerini korurken, SPK'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamada, "Kurul Karar Organı'nın 17/09/2026 tarihli kararları uyarınca 7 portföy yönetim şirketine (PYŞ) ait 131 fonu tasfiye edilmesine karar verilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre anılan fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişidir" denildi.

SPK'dan tasfiye edilen fonlarla ilgili açıklama: "Yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişidir"
Melih Kadir Yılmaz

Fon soruşturmasında yeni detaylar art arda yaşanmaya devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tasfiye edilen fonlarla ilgili açıklama yapıldı.

"TEKİL YATIRIMCI SAYISI 455 BİN 758 KİŞİDİR"

Açıklamada, "Kurul Karar Organı’nın 17/09/2026 tarihli kararları uyarınca 7 portföy yönetim şirketine (PYŞ) ait 131 fonu tasfiye edilmesine karar verilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre anılan fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişidir" ifadelerine yer verildi.

"KURULUMUZ GÖREV VE SORUMLULUKLARINI KARARLILIKLA YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Açıklamada sadece resmi kaynakların dikkate alınması gerektiği vurgulandı ve "Sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişi, yatırımcılarımızın haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda Kurulumuz görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

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