Dolar bugün kaç TL? 08 Mayıs Cuma 2026 dolar ne kadar?

Döviz piyasasında 8 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla dolar/TL paritesi 45,30 seviyesine çıkarak Türk lirası karşısında önemli bir yükseliş gösterdi. Bu artış, global ekonomik koşullar, artan enflasyon ve faiz politikaları gibi etkenlerden kaynaklanıyor. Yatırımcılar için belirsizlik yaratan bu durum, döviz rezervlerinin yönetimini zorlaştırırken; ihracat yapan firmalar için bazı avantajlar sunuyor. Ekonomik istikrarın korunması için piyasa gelişmeleri dikkatle izlenmeli.

Döviz Piyasasında Doların Yükselişi

8 Mayıs 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla dolar/TL paritesi 45,30 seviyelerine ulaştı. Bu durum, Türk lirası karşısında önemli bir yükseliş anlamına geliyor. Artış, döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalarla ilgili. Global ekonomik koşullar da bu yükselişi etkiliyor. Uzmanlar, artan enflasyon oranları ve faiz politikalarının bu yükselişte etkili olduğunu söylüyor. Jeopolitik gelişmeler de göz önünde bulundurulmalı.

Yatırımcılar için bu durum belirsizlik yaratıyor. Uzun vadeli tahminler, daha dikkatli bir şekilde yapılıyor. Doların bu yüksek seviyesi, piyasa oyuncuları tarafından dikkatle izleniyor. Dolar/TL’nin yükselişi ithalat maliyetlerini artırabilir. İhracat yapan firmalar için bazı avantajlar doğabilir. Ancak döviz kurlarındaki sert dalgalanmalar, finansal istikrarı tehdit edebilir. Bu tehditler, ekonomi üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir.

Yatırımcılar için dolara olan talebin artması, döviz rezervlerini yönetmeyi zorlaştırıyor. Bu süreçte piyasa analizleri büyük önem taşıyor. Trend analizleri, yatırımcı kararlarını etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Sıkı takip, gelecekteki belirsizlikleri azaltmaya yardımcı olabilir. Bu bağlamda, yatırımcıların gelişmeleri yakından izlemesi gerekiyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
45,29
45,32
% 0.13
04:06
Euro
53,12
53,25
% -0.08
04:06
İngiliz Sterlini
61,34
61,56
% -0.17
04:06
Avustralya Doları
32,65
32,68
% 0.16
04:06
İsviçre Frangı
58,02
58,08
% 0.14
04:06
Rus Rublesi
0,61
0,61
% -0.01
03:00
Çin Yuanı
6,65
6,66
% 0.16
04:06
İsveç Kronu
4,88
4,88
% 0.16
04:06
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

