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Dolar bugün kaç TL? 08 Temmuz Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

Doların güncel değeri 46,85 TL olarak belirlendi. Bu oran, küresel ekonomik dinamikler ve yerel piyasa koşulları ile belirleniyor. Enflasyon verileri ve Merkez Bankası'nın faiz politikası, döviz kurlarını etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Yatırımcılar, dolardaki seviyenin sürdürülebilirliğini sorgularken, olası dalgalanmaların yaratacağı etkiler üzerinde de düşünmeye devam ediyor. Ekonomik gelişmeler, piyasa katılımcıları tarafından dikkatle izleniyor.

Dolar bugün kaç TL? 08 Temmuz Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

Doların güncel değeri, 08 Temmuz 2026 sabahı 09:00 itibarıyla 46,85 TL’dir. Bu değer, küresel ekonomik dinamiklerle iç piyasa koşullarının etkisiyle belirlenmiştir. Enflasyon verileri önemli bir rol oynamaktadır. Dış ticaret dengesi ve Merkez Bankası’nın faiz politikaları da etkili raflar arasında yer alıyor. Yatırımcılar, dolardaki bu seviyenin sürdürülebilirliğine odaklanıyor. Ayrıca, olası dalgalanmalar üzerinde de duruyorlar. Piyasa analistleri ise Amerikan doları için talep ve arz dengesini gözlemliyor.

Yüksek dolar kuru, ithalat maliyetlerini artırıyor. İhracatçılar için de fırsatlar sunmaktadır. Ancak, bu durum iç piyasada enflasyonist baskı yaratabilir. 46,85 TL seviyesindeki dolar, ekonomik aktörlerin ve bireysel yatırımcıların stratejilerine doğrudan etki edecektir. Önümüzdeki günler, bu seviyenin nasıl ilerleyeceği açısından kritik bir dönem olacaktır. Piyasa katılımcıları, Merkez Bankası'nın politikalarını dikkatle takip ediyor. Küresel ekonomik gelişmelere olan tepkileri, döviz kurları üzerinde belirleyici olacaktır.

Dolar bugün kaç TL? 08 Temmuz Çarşamba 2026 dolar ne kadar? 1

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Avustralya Doları
32,49
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İsviçre Frangı
58,04
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% 0.18
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Rus Rublesi
0,61
0,61
% -0.21
10:00
Çin Yuanı
6,89
6,89
% 0.07
10:00
İsveç Kronu
4,84
4,84
% 0.12
10:00
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