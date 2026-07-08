Dolar bugün kaç TL? 08 Temmuz Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

Doların güncel değeri, 08 Temmuz 2026 sabahı 09:00 itibarıyla 46,85 TL’dir. Bu değer, küresel ekonomik dinamiklerle iç piyasa koşullarının etkisiyle belirlenmiştir. Enflasyon verileri önemli bir rol oynamaktadır. Dış ticaret dengesi ve Merkez Bankası’nın faiz politikaları da etkili raflar arasında yer alıyor. Yatırımcılar, dolardaki bu seviyenin sürdürülebilirliğine odaklanıyor. Ayrıca, olası dalgalanmalar üzerinde de duruyorlar. Piyasa analistleri ise Amerikan doları için talep ve arz dengesini gözlemliyor.

Yüksek dolar kuru, ithalat maliyetlerini artırıyor. İhracatçılar için de fırsatlar sunmaktadır. Ancak, bu durum iç piyasada enflasyonist baskı yaratabilir. 46,85 TL seviyesindeki dolar, ekonomik aktörlerin ve bireysel yatırımcıların stratejilerine doğrudan etki edecektir. Önümüzdeki günler, bu seviyenin nasıl ilerleyeceği açısından kritik bir dönem olacaktır. Piyasa katılımcıları, Merkez Bankası'nın politikalarını dikkatle takip ediyor. Küresel ekonomik gelişmelere olan tepkileri, döviz kurları üzerinde belirleyici olacaktır.