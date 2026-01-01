FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 1 Ocak Perşembe 2026 dolar ne kadar?

Döviz piyasalarında dalgalı bir seyir izleyen dolar, 1 Ocak 2026 tarihinde 42,96 TL olarak işlem görüyor. Bu seviyeler, Türkiye'nin mali istikrarı ve ekonomik durumu hakkında önemli bilgiler sunuyor. Yüksek enflasyon ve sıkı para politikaları, döviz kurundaki değişimleri doğrudan etkiliyor. Bu fiyat düzeylerinin sürmesi, yatırımcıların ve piyasa analistlerinin dikkatini çekiyor. İthalat maliyetleri artıyor ve bu durum ticaret alanında önemli sonuçlar doğurabiliyor.

Dolar bugün kaç TL? 1 Ocak Perşembe 2026 dolar ne kadar?
Ezgi Sivritepe

1 Ocak 2026 tarihinde doların fiyatı 42,96 TL olarak belirlendi. Dolar son yıllarda dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. Bu durum, hem uluslararası piyasalar hem de yerel ekonomik koşullarla ilgili. Jeopolitik gelişmeler, enflasyon verileri ve merkez bankalarının faiz kararları etkili olan başlıca etkenlerdir. Döviz kurlarında önemli oynaklıklar yaşanabiliyor.

Yılın başında Dolar/TL paritesinin bu seviyelerde işlem görmesi dikkate değer. Bu fiyat, Türkiye ekonomisindeki durumu ve mali istikrarı yansıtıyor. Yüksek enflasyon ve sıkı para politikaları döviz kurunu etkiliyor. Doların 42,96 TL olarak seyretmesi, yerli şirketlerin maliyetlerini doğrudan etkilemektedir. Ayrıca ithalatın pahalılaşmasına neden oluyor.

Önümüzdeki süreçte, yatırımcılar ve piyasa analistleri bu verileri dikkatle inceleyecek. Bu veriler, ekonomik trendleri belirlemede kritik bir rol oynayacak. Doların durumu, ticaret alanında önemli sonuçlar doğurabilir. Yatırımcıların bu değişimleri izlemeleri gerekecek.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,95
42,97
% 0.08
09:50
Euro
50,53
50,62
% 0.03
09:51
İngiliz Sterlini
58,00
58,03
% 0.05
00:59
Avustralya Doları
28,65
28,68
% 0.06
07:31
İsviçre Frangı
54,18
54,23
% 0.04
03:00
Rus Rublesi
0,54
0,54
% 0.6
03:00
Çin Yuanı
6,15
6,15
% -0.06
03:00
İsveç Kronu
4,65
4,67
% 0.02
08:20
