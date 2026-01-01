Dolar bugün kaç TL? 1 Ocak Perşembe 2026 dolar ne kadar?

1 Ocak 2026 tarihinde doların fiyatı 42,96 TL olarak belirlendi. Dolar son yıllarda dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. Bu durum, hem uluslararası piyasalar hem de yerel ekonomik koşullarla ilgili. Jeopolitik gelişmeler, enflasyon verileri ve merkez bankalarının faiz kararları etkili olan başlıca etkenlerdir. Döviz kurlarında önemli oynaklıklar yaşanabiliyor.

Yılın başında Dolar/TL paritesinin bu seviyelerde işlem görmesi dikkate değer. Bu fiyat, Türkiye ekonomisindeki durumu ve mali istikrarı yansıtıyor. Yüksek enflasyon ve sıkı para politikaları döviz kurunu etkiliyor. Doların 42,96 TL olarak seyretmesi, yerli şirketlerin maliyetlerini doğrudan etkilemektedir. Ayrıca ithalatın pahalılaşmasına neden oluyor.

Önümüzdeki süreçte, yatırımcılar ve piyasa analistleri bu verileri dikkatle inceleyecek. Bu veriler, ekonomik trendleri belirlemede kritik bir rol oynayacak. Doların durumu, ticaret alanında önemli sonuçlar doğurabilir. Yatırımcıların bu değişimleri izlemeleri gerekecek.