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İstanbul'da mayısta en çok tüketilen ürünler açıklandı

İstanbul'da mayıs ayında en çok karpuz ve domates tüketildi. İki halde toplam 207 bin 145 ton ürün satışa sunulurken, en pahalı ürün kiraz oldu.

İstanbul'da mayısta en çok tüketilen ürünler açıklandı

İstanbulluların mayıs ayında en fazla tercih ettiği meyve karpuz, sebze ise domates oldu. Bayrampaşa ve Ataşehir meyve-sebze hallerinde geçen ay toplam 207 bin 145 ton ürün satışa sunuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, kent genelindeki meyve ve sebze tüketiminde mayıs ayında yoğun hareketlilik yaşandı.

Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali’nde mayıs ayında 34 meyve ve 46 sebze çeşidi olmak üzere toplam 80 çeşit ürün satışa sunulurken, Ataşehir Meyve ve Sebze Hali’nde 32 meyve ve 46 sebze çeşidinden oluşan toplam 78 çeşit ürün alıcıyla buluştu. Bayrampaşa Hali’ne mayıs ayında getirilen 157 bin 338 ton ürünün 54 bin 624 tonunu meyve, 102 bin 714 tonunu ise sebze oluşturdu. Ataşehir Hali’ne getirilen 49 bin 807 ton ürünün 19 bin 266 tonu meyve, 30 bin 541 tonu da sebze olarak kayıtlara geçti.

Böylece iki halde geçen ay toplam 73 bin 890 ton meyve ve 133 bin 255 ton sebze olmak üzere 207 bin 145 ton ürün satışa sunuldu.

İstanbul da mayısta en çok tüketilen ürünler açıklandı 1

KARPUZ VE DOMATES ZİRVEDE YER ALDI

Mayıs ayında hallerde en fazla satılan meyve karpuz olurken, sebzelerde ise domates ilk sırada yer aldı. İki halde toplam 10 bin 35 ton karpuz ve 31 bin 356 ton domates satışı gerçekleştirildi. Karpuzu sırasıyla 8 bin 883 tonla muz, 8 bin 266 tonla çilek, 6 bin 715 tonla kayısı, 5 bin 717 tonla erik, 5 bin 703 tonla elma, 5 bin 268 tonla limon, 4 bin 19 tonla portakal, 3 bin 436 tonla kiraz ve 3 bin 250 tonla nektarin takip etti.

Sebzelerde ise domatesin ardından 19 bin 617 tonla salatalık, 14 bin 720 tonla patates, 13 bin 806 tonla biber, 8 bin 320 tonla kuru soğan, 8 bin 129 tonla patlıcan, 4 bin 776 tonla havuç, 3 bin 807 tonla kabak, 2 bin 546 tonla fasulye ve 2 bin 361 tonla semizotu geldi.

İstanbul da mayısta en çok tüketilen ürünler açıklandı 2

KARPUZ 44,83 LİRA, DOMATES 104,46 LİRADAN SATILDI

Mayıs ayında halde bir kilogram karpuz ortalama 44,83 liradan satılırken, muzun kilogram fiyatı 87,12 lira, çileğin 113,33 lira, kayısının 66,58 lira, eriğin 127,83 lira, elmanın 63,15 lira, limonun 82,42 lira, portakalın 28,67 lira, kirazın 310,33 lira ve nektarinin 68 lira olarak gerçekleşti.

Sebze fiyatlarında ise domatesin kilogramı ortalama 104,46 liradan alıcı buldu. Salatalık 28,83 lira, patates 23,08 lira, biber 56,75 lira, kuru soğan 12 lira, patlıcan 26,20 lira, havuç 27,08 lira, kabak 35,33 lira, fasulye 92,80 lira ve semizotu 27,83 liradan satıldı.

İstanbul da mayısta en çok tüketilen ürünler açıklandı 3

MAYIS AYININ EN PAHALI ÜRÜNÜ KİRAZ OLDU

Meyve ve sebze hallerinde mayıs ayında kilogram bazında en yüksek fiyatla satılan ürün 310,33 lirayla kiraz oldu. Kirazı 224 lirayla üzüm, 176 lirayla barbunya, 164,08 lirayla kapya biber, 157,90 lirayla ayva, 147,92 lirayla kuru sarımsak ve taze yaprak, 145,42 lirayla mantar, 135,42 lirayla ananas ve 127,83 lirayla erik izledi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
domates karpuz Kiraz alışveriş
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