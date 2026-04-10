Dolar bugün kaç TL? 10 Nisan Cuma 2026 dolar ne kadar?

Doların fiyatı, 10 Nisan 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 44,67 TL oldu. Son günlerde döviz kurlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Piyasalarda döviz talebinin artması dikkat çekiyor. Doların yükselmesi, iç piyasa ile uluslararası faktörlerden etkileniyor. Ekonomik veriler ve enflasyon oranları bu durumu doğrudan etkiliyor. Faiz politikaları da döviz kurlarını etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.

Doların yüksek seviyede seyretmesi, ithalatçılar için maliyetleri artırıyor. Ancak ihracatçılar açısından bu durum avantaj sağlıyor. Türk lirasının değer kaybı, yurtiçindeki enflasyonu artırma potansiyeline sahip. Ekonomik istikrar sağlamak için yeni politikalar geliştirmek gerekiyor. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki değişimleri dikkatle izliyor. Olası ekonomik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak hareket ediyorlar. Piyasalardaki belirsizlikler üzerine öngörülerde bulunmaya devam ediyor.