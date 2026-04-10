Dolar bugün kaç TL? 10 Nisan Cuma 2026 dolar ne kadar?

Döviz kurlarında dalgalanmalar sürerken, dolar 10 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 44,67 TL seviyesine ulaştı. Doların yükselişi, iç piyasa dinamikleri ve uluslararası ekonomik faktörlerden etkileniyor. Yüksek döviz fiyatları ithalatçılar için maliyetlerin artmasına neden olurken, ihracatçılar için avantajlar sunuyor. Türk lirasındaki değer kaybı, enflasyonu artırma riski taşıyor. Yatırımcılar bu belirsizlikler karşısında stratejik kararlar almak için dikkatle izlemeye devam ediyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Doların fiyatı, 10 Nisan 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 44,67 TL oldu. Son günlerde döviz kurlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Piyasalarda döviz talebinin artması dikkat çekiyor. Doların yükselmesi, iç piyasa ile uluslararası faktörlerden etkileniyor. Ekonomik veriler ve enflasyon oranları bu durumu doğrudan etkiliyor. Faiz politikaları da döviz kurlarını etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.

Doların yüksek seviyede seyretmesi, ithalatçılar için maliyetleri artırıyor. Ancak ihracatçılar açısından bu durum avantaj sağlıyor. Türk lirasının değer kaybı, yurtiçindeki enflasyonu artırma potansiyeline sahip. Ekonomik istikrar sağlamak için yeni politikalar geliştirmek gerekiyor. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki değişimleri dikkatle izliyor. Olası ekonomik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak hareket ediyorlar. Piyasalardaki belirsizlikler üzerine öngörülerde bulunmaya devam ediyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,67
44,68
% 0.25
09:29
Euro
52,23
52,26
% 0.04
09:29
İngiliz Sterlini
59,97
60,00
% 0
09:29
Avustralya Doları
31,56
31,57
% -0.02
09:29
İsviçre Frangı
56,51
56,54
% 0.27
09:29
Rus Rublesi
0,58
0,58
% 0.4
09:20
Çin Yuanı
6,54
6,54
% 0.19
09:29
İsveç Kronu
4,80
4,80
% -0.1
09:29
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

