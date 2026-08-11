Dolar bugün kaç TL? 11 Ağustos Salı 2026 dolar ne kadar?

11 Ağustos 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 47,73 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, döviz piyasasındaki dalgalanmalar ve ekonomik göstergelerin etkisiyle oluşmuştur. Yatırımcılar ve ekonomistler döviz kurlarındaki değişiklikleri takip etmektedir. Bu hareketlerin ardındaki sebepler analiz edilmektedir. Enflasyon, faiz oranları ve global ekonomik veriler, doların değerinde önemli rol oynamaktadır.

Doların 47,73 TL seviyesine ulaşması, piyasalarda belirsizlikleri beraberinde getiriyor. Bu durum, ithalat ve ihracat yapan işletmelerin karlılık oranlarını etkileyebilir. Döviz kurlarındaki artışın, yurtiçindeki fiyat istikrarını nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor. Yatırımcılar, döviz piyasasındaki bu değişimlerin gelecekteki trendlerini öngörmek için analizler yapmaya devam ediyor.