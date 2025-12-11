Dolar bugün kaç TL? 11 Aralık Perşembe 2025 dolar ne kadar?

11 Aralık 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla dolar, 42,61 TL olarak belirlendi. Bu seviye, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların etkisiyle değişiyor. Genel ekonomik faktörler ve küresel piyasa koşulları da bu durumu şekillendiriyor. Yüksek enflasyon, faiz oranları ve uluslararası ticaret dengesi, doların değer kazanmasına neden oluyor. Türk lirası karşısında doların artışı, yatırımcılar için uyarı niteliğinde. Analistler, benzer trendlerin devam edebileceğini belirtiyor.

Döviz kurlarındaki yükseliş, yerli yatırımcılar ve ihracatçılar için önemli sonuçlar doğuruyor. Doların artışı, ithalat maliyetlerini artırıyor. Bu da firma maliyetlerini etkiliyor. Aynı zamanda, ihracat yapan firmaların rekabet gücünü artırıyor. Ancak bu durum, Türkiye ekonomisinde enflasyonist baskıları ortaya çıkarıyor. Ekonomik istikrar için izlenecek politikalar önemli bir rol oynuyor. Alım gücünü koruma stratejileri ise dikkatle izlenmeli.