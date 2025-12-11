FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 11 Aralık Perşembe 2025 dolar ne kadar?

Döviz piyasalarında 11 Aralık 2025 itibarıyla dolar, 42,61 TL seviyesine ulaştı. Bu artış, ekonomik faktörlerin yanı sıra küresel piyasa koşullarından kaynaklanıyor. Yüksek enflasyon, faiz oranları ve ticaret dengesi, doların değer kazanmasına yol açıyor. Doların yükselmesi, yerli yatırımcılar için maliyet artışlarını beraberinde getiriyor. Uzmanlar, bu durumun enflasyonist baskılara neden olabileceğini vurguluyor. Stratejik politikalar, ekonomik istikrar için kritik öneme sahip.

Ezgi Sivritepe

11 Aralık 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla dolar, 42,61 TL olarak belirlendi. Bu seviye, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların etkisiyle değişiyor. Genel ekonomik faktörler ve küresel piyasa koşulları da bu durumu şekillendiriyor. Yüksek enflasyon, faiz oranları ve uluslararası ticaret dengesi, doların değer kazanmasına neden oluyor. Türk lirası karşısında doların artışı, yatırımcılar için uyarı niteliğinde. Analistler, benzer trendlerin devam edebileceğini belirtiyor.

Döviz kurlarındaki yükseliş, yerli yatırımcılar ve ihracatçılar için önemli sonuçlar doğuruyor. Doların artışı, ithalat maliyetlerini artırıyor. Bu da firma maliyetlerini etkiliyor. Aynı zamanda, ihracat yapan firmaların rekabet gücünü artırıyor. Ancak bu durum, Türkiye ekonomisinde enflasyonist baskıları ortaya çıkarıyor. Ekonomik istikrar için izlenecek politikalar önemli bir rol oynuyor. Alım gücünü koruma stratejileri ise dikkatle izlenmeli.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,61
42,62
% 0.04
09:20
Euro
49,82
49,89
% 0.01
09:21
İngiliz Sterlini
56,92
56,96
% -0.14
09:21
Avustralya Doları
28,23
28,25
% -0.73
09:20
İsviçre Frangı
53,25
53,29
% 0.06
09:20
Rus Rublesi
0,54
0,54
% -0.21
09:20
Çin Yuanı
6,03
6,04
% 0.03
09:21
İsveç Kronu
4,59
4,59
% -0.13
09:21
