Dolar bugün kaç TL? 11 Mayıs Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

11 Mayıs 2026 tarihinde saat 09:00 itibariyle doların değeri 45,38 TL olarak belirlendi. Bu rakam, döviz piyasasındaki dalgalanmaların etkisiyle oluşan güncel bir fiyatı yansıtmaktadır. Dolar, Türkiye'deki ekonomik koşullar, enflasyon oranları ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda dalgalı bir seyir izlemektedir. Yatırımcılar, bu seviyeleri dikkate alarak döviz alım-satım aktivitelerini yönlendirmektedir. Ekonomistler, mali politikaların nasıl şekilleneceğini de analiz etmektedir.

Doların güncel fiyatı, ithalat ve ihracat işlemlerinde de büyük önem taşımaktadır. 45,38 TL olan değer, birçok sektörü doğrudan etkilemektedir. Bu durum, maliyet hesaplarını yeniden gözden geçirmeye zorlayabilir. İşletmelerin fiyatlandırma stratejilerini etkilemenin yanı sıra hanehalklarının harcama gücünü de sorgulama noktasına getirebilir. 11 Mayıs 2026 itibariyle doların mevcut seviyesi, yerli piyasalarda ve global ölçekte dikkate alınması gereken kritik bir veridir.