FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emre Tezmen listeden çıktı! Türkiye'nin en zenginleri kimler? Zirvede Ülker var

Tera Holding hisselerinin gerilemesi sonucu Oğuz ve Emre Tezmen milyarderler listesinden çıkarken, Murat Ülker 5,2 milyar dolarla zirvedeki yerini korudu.

Emre Tezmen listeden çıktı! Türkiye'nin en zenginleri kimler? Zirvede Ülker var
Recep Demircan

Tera Holding hisseleri, 2026 yılına 170 lira seviyesinden giriş yapmıştı. Hisseler, Borsa İstanbul'daki güçlü alımlarla 17 Nisan tarihinde 396 TL'nin üzerine çıktı. Forbes Türkiye'nin derlediği habere göre bu rekor yükselişle birlikte Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve babası Oğuz Tezmen, mart ayında açıklanan Forbes'un küresel milyarderler listesine girmeyi başarmıştı. Ancak 17 Nisan'da görülen bu zirvenin ardından Tera hisselerinde gerileme dönemi başladı.

MİLYARDER STATÜSÜNÜ KAYBETTİ

Hisselerdeki düşüş dalgası, Tezmen ailesinin servetini de eritti. Tera hisseleri 270 liranın altına indiğinde, önce onursal başkan baba Oğuz Tezmen milyarder statüsünü kaybetti.

Düşüşün devam etmesiyle hisseler 210 liranın altına gerilediğinde ise Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen milyarder unvanına veda etti. Güncel listede Emre Tezmen'in serveti 0,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Emre Tezmen listeden çıktı! Türkiye nin en zenginleri kimler? Zirvede Ülker var 1

Tezmen Türk Dolar Milyarderleri listesindeki yerini şimdilik kaybetmiş olsa da halen Forbes Türkiye'nin hazırladığı En Zengin 100 Türk listesinde yer alıyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI

Nisan ayında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ile enerji sektörünün güçlü ismi Şaban Cemil Kazancı'nın servetleri birbirine çok yaklaşmıştı. Mayıs ayı biterken iki isim arasındaki makas dar kalmaya devam etse de Murat Ülker halen Türkiye'nin en zengin iş insanı.

Güncel verilere göre Murat Ülker 5,2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi olma unvanını korudu. Şaban Cemil Kazancı ise 5 milyar dolarlık servetiyle Ülker'i hemen arkasından takip etmeyi sürdürdü.

Emre Tezmen listeden çıktı! Türkiye nin en zenginleri kimler? Zirvede Ülker var 2

Erman Ilıcak 3,8 milyar dolarla listedeki ağırlığını hissettirirken, Ferit Faik Şahenk 3,0 milyar dolar servete ulaştı. Savunma sanayisinde İHA ve SİHA üretimiyle öne çıkan Baykar yöneticilerinden Selçuk Bayraktar 2,7 milyar dolar, Haluk Bayraktar ise 2,4 milyar dolar varlıkla küresel listede yer aldı.

Gerçek zamanlı verilere göre Filiz Şahenk 2,8 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin kadını.

ASTOR YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Mayıs ayındaki genel borsa düşüşüne meydan okuyan şirketlerin başında ise Astor geldi. Astor hisselerindeki yükseliş trendi mayıs ayında da hız kesmeden devam etti.

Şirketin hisseleri son bir ayda yüzde 15'e yakın değer kazandı. Bu yükseliş performansı, şirketin patronu Feridun Geçgel'in servetine direkt olarak yansıdı. Geçgel, 4,5 milyar dolarlık servetiyle listenin üst sıralarındaki yerini sağlamlaştırdı.

Türkiye'de iş yapmayan ancak küresel listede Hamdi Ulukaya (12,4 milyar dolar), Eren Özmen (6,7 milyar dolar), Fatih Özmen (6,4 milyar dolar) ve Uğur Şahin (4,1 milyar dolar) dahil edildiğinde Türk milyarderlerin toplam serveti 100 milyar doları aşıyor.

İŞTE DOLAR MİLYARDERİ TÜRKLER VE DÜNYA SIRALAMASINDAKİ YERLERİ:

Emre Tezmen listeden çıktı! Türkiye nin en zenginleri kimler? Zirvede Ülker var 3

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Dana kavurmada eşek eti çıktıTaklit ve tağşiş listesi güncellendi! Dana kavurmada eşek eti çıktı
Zirvede kim var? İşte Türkiye'de en çok tercih edilen arabalarZirvede kim var? İşte Türkiye'de en çok tercih edilen arabalar

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
AKBNK
65.95
15.173.127.029,70
% 3.53
18:10
KTLEV
129.8
13.961.277.023,10
% 0
18:10
THYAO
300
12.781.499.308,00
% 2.92
18:10
ASTOR
363.5
11.881.024.883,50
% 9.98
18:10
ASELS
407.75
10.995.928.494,50
% 6.18
18:10
Anahtar Kelimeler:
Forbes Murat Ülker borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

Özgür Özel ve 5 CHP'li milletvekili için 'rüşvet' fezlekesi!

Özgür Özel ve 5 CHP'li milletvekili için 'rüşvet' fezlekesi!

Icardi için resmi açıklama gece yarısı geldi! Tek tek her şeyi açıkladı

Icardi için resmi açıklama gece yarısı geldi! Tek tek her şeyi açıkladı

Aishe'den acı haber geldi! Kardeşi hastalığını açıkladı

Aishe'den acı haber geldi! Kardeşi hastalığını açıkladı

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

3 günde karar verdiler 'İşimizi kurduk, iyi para kazanıyoruz'

3 günde karar verdiler 'İşimizi kurduk, iyi para kazanıyoruz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.