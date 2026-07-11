Dolar bugün kaç TL? 11 Temmuz Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

11 Temmuz 2026 itibarıyla saat 09:00'da doların fiyatı 46,99 TL olarak belirlendi. Bu yüksek rakam, son dönemdeki dalgalanmalarla şekillendi. Ekonomik göstergeler, küresel piyasalardaki belirsizlikler, iç politikadaki gelişmeler döviz kurlarını etkileme potansiyeline sahip. Yatırımcılar, durumu göz önünde bulunduruyor. Stratejilerini yeniden gözden geçiriyorlar. Dolardaki değer artışını değerlendirme sürecindeler.

Doların bu seviyelerde kalıcı olup olmayacağı konusunda çeşitli tahminler yapılmaya başlandı. Analistler, yurtiçindeki ekonomik reformların ilerleyişini gözlemliyor. Ayrıca dünya genelindeki jeopolitik olaylar ve enflasyon verileri üzerinde çalışıyorlar. Dolar/TL paritesinin nasıl etkileneceğini değerlendiriyorlar. Yatırımcılar için doların 46,99 TL’den işlem görmesi, güncel bir veri. Bu durum, gelecekteki olası fiyat hareketlerinin bir sinyali olarak görülüyor.