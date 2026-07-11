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Dolar bugün kaç TL? 11 Temmuz Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

Dolar/TL paritesi, 11 Temmuz 2026 itibarıyla 46,99 TL seviyesine yükseldi. Bu artış, son dönemdeki ekonomik dalgalanmalar ve küresel belirsizliklerle doğrudan ilişkili. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki değişimleri takip ediyor ve stratejilerini gözden geçiriyor. Analistler ise, yurtiçindeki reformların ve dünya genelindeki jeopolitik olayların dolara etkilerini değerlendiriyor. Gelecekteki fiyat hareketleri merakla bekleniyor.

Dolar bugün kaç TL? 11 Temmuz Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

11 Temmuz 2026 itibarıyla saat 09:00'da doların fiyatı 46,99 TL olarak belirlendi. Bu yüksek rakam, son dönemdeki dalgalanmalarla şekillendi. Ekonomik göstergeler, küresel piyasalardaki belirsizlikler, iç politikadaki gelişmeler döviz kurlarını etkileme potansiyeline sahip. Yatırımcılar, durumu göz önünde bulunduruyor. Stratejilerini yeniden gözden geçiriyorlar. Dolardaki değer artışını değerlendirme sürecindeler.

Doların bu seviyelerde kalıcı olup olmayacağı konusunda çeşitli tahminler yapılmaya başlandı. Analistler, yurtiçindeki ekonomik reformların ilerleyişini gözlemliyor. Ayrıca dünya genelindeki jeopolitik olaylar ve enflasyon verileri üzerinde çalışıyorlar. Dolar/TL paritesinin nasıl etkileneceğini değerlendiriyorlar. Yatırımcılar için doların 46,99 TL’den işlem görmesi, güncel bir veri. Bu durum, gelecekteki olası fiyat hareketlerinin bir sinyali olarak görülüyor.

Dolar bugün kaç TL? 11 Temmuz Cumartesi 2026 dolar ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
46,94
47,04
% 0.2
23:59
Euro
53,62
53,72
% -0.12
23:59
İngiliz Sterlini
62,89
63,05
% -0.04
23:58
Avustralya Doları
32,63
32,72
% 0.38
23:59
İsviçre Frangı
58,05
58,27
% 0.06
23:59
Rus Rublesi
0,61
0,61
% -1.04
23:50
Çin Yuanı
6,92
6,94
% 0.46
23:59
İsveç Kronu
4,85
4,88
% 0.25
23:59
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