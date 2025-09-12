FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 12 Eylül Cuma 2025 dolar ne kadar?

12 Eylül 2025 sabahına döviz piyasaları hareketli başladı. Dolar/TL kuru güne 41,35 seviyesinden giriş yaptı. Küresel piyasalardaki gelişmeler, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikaları ve içerideki faiz indirimi kararı Türk Lirası üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Analistler, kurun seyrinde jeopolitik riskler, ve Merkez Bankası para politikası adımlarının belirleyici olacağını vurguluyor. Herkes, “12 Eylül 2025 dolar ne kadar, dolar kuru bugün kaç TL?” sorularına yanıt arıyor

Devrim Karadağ

12 Eylül 2025 tarihinde dolar, güne 41,34 TL seviyesinden başladı. Bu rakam, piyasalardaki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmelerle şekilleniyor. Yatırımcılar, doların değerinin artışı veya azalmasıyla ilgili endişelerini sürdürüyor.

Enflasyon, faiz oranları ve küresel ekonomik durum, döviz kurlarında belirleyici rol oynuyor. İthalat ve ihracat dengeleri, yerli para biriminin döviz karşısındaki değerini etkileyen önemli faktörler arasında bulunuyor.

Dolar bugün kaç TL? 12 Eylül Cuma 2025 dolar ne kadar? 1

41,35 TL'lik dolar başlangıcı, yatırımcılar ve ekonomi uzmanları için dikkatle izlenecek bir seviye. Bu durum, piyasalardaki oynaklığın devam edeceğini gösteriyor. Dolara olan talebin artabileceği öngörülüyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,37
41,37
% 0.1
09:12
Euro
48,55
48,56
% -0.1
09:12
İngiliz Sterlini
56,11
56,13
% -0.23
09:12
Avustralya Doları
27,53
27,54
% 0.02
09:12
İsviçre Frangı
51,93
51,95
% 0.02
09:12
Rus Rublesi
0,49
0,49
% -0.26
09:10
Çin Yuanı
5,81
5,81
% 0.17
09:10
İsveç Kronu
4,43
4,44
% -0.06
09:12
