Dolar bugün kaç TL? 12 Eylül Cuma 2025 dolar ne kadar?

12 Eylül 2025 tarihinde dolar, güne 41,34 TL seviyesinden başladı. Bu rakam, piyasalardaki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmelerle şekilleniyor. Yatırımcılar, doların değerinin artışı veya azalmasıyla ilgili endişelerini sürdürüyor.

Enflasyon, faiz oranları ve küresel ekonomik durum, döviz kurlarında belirleyici rol oynuyor. İthalat ve ihracat dengeleri, yerli para biriminin döviz karşısındaki değerini etkileyen önemli faktörler arasında bulunuyor.

41,35 TL'lik dolar başlangıcı, yatırımcılar ve ekonomi uzmanları için dikkatle izlenecek bir seviye. Bu durum, piyasalardaki oynaklığın devam edeceğini gösteriyor. Dolara olan talebin artabileceği öngörülüyor.