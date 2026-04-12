Dolar bugün kaç TL? 12 Nisan Pazar 2026 dolar ne kadar?

12 Nisan 2026 tarihinde, saat 09:00'da dolar/TL kuru 44,61 seviyesinde işlem görüyor. Yerel ve uluslararası ekonomik göstergeler, yatırımcıların dolar beklentilerini şekillendiriyor. Merkez Bankası'nın faiz politikaları da önemli bir rol oynuyor. Türk lirasının dolar karşısındaki değeri bu faktörlerden etkileniyor.

Döviz kurlarındaki değişim, sadece ekonomik faktörlerle sınırlı değil. Siyasi gelişmeler de durumu etkiliyor. Dünya genelindeki ekonomik durum da bu değişimi şekillendiriyor. 44,61 seviyesindeki dolar fiyatı, yatırımcılar için kritik bir referans. Ticaretle uğraşanlar da bu seviyeye dikkat ediyor. Önümüzdeki günlerde bu seviyenin nasıl değişeceği önemli olacak. Piyasalarda oynaklık yaratması muhtemel. Bu durum, birçok sektörde fiyatlama stratejilerini de etkileyebilir. Piyasaların dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Doğru analizlerin yapılması, yatırımcılar açısından büyük önem taşıyor.