Dolar bugün kaç TL? 12 Nisan Pazar 2026 dolar ne kadar?

12 Nisan 2026 tarihinde dolar/TL kuru 44,61 seviyesinde işlem görmekte. Bu oran, Türk lirasının değer kaybını simgeliyor. Döviz piyasalarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların beklentilerini etkiliyor. Yüksek enflasyon rakamları ve değişen Merkez Bankası faiz politikaları, döviz kurlarını etkileyen kritik unsurlar arasında yer alıyor. Siyasi gelişmeler ve dünya genelindeki ekonomik durum da bu değişimi şekillendirmekte.

12 Nisan 2026 tarihinde, saat 09:00'da dolar/TL kuru 44,61 seviyesinde işlem görüyor. Yerel ve uluslararası ekonomik göstergeler, yatırımcıların dolar beklentilerini şekillendiriyor. Merkez Bankası'nın faiz politikaları da önemli bir rol oynuyor. Türk lirasının dolar karşısındaki değeri bu faktörlerden etkileniyor.

Döviz kurlarındaki değişim, sadece ekonomik faktörlerle sınırlı değil. Siyasi gelişmeler de durumu etkiliyor. Dünya genelindeki ekonomik durum da bu değişimi şekillendiriyor. 44,61 seviyesindeki dolar fiyatı, yatırımcılar için kritik bir referans. Ticaretle uğraşanlar da bu seviyeye dikkat ediyor. Önümüzdeki günlerde bu seviyenin nasıl değişeceği önemli olacak. Piyasalarda oynaklık yaratması muhtemel. Bu durum, birçok sektörde fiyatlama stratejilerini de etkileyebilir. Piyasaların dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Doğru analizlerin yapılması, yatırımcılar açısından büyük önem taşıyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,60
44,63
% 0.11
23:59
Euro
52,35
52,58
% 0.46
23:59
İngiliz Sterlini
59,89
60,30
% 0.18
23:58
Avustralya Doları
31,50
31,54
% -0.16
23:59
İsviçre Frangı
56,50
56,57
% 0.29
23:59
Rus Rublesi
0,58
0,58
% 0.83
20:40
Çin Yuanı
6,53
6,54
% 0.14
23:59
İsveç Kronu
4,80
4,82
% 0.08
23:59
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

