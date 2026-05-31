Akaryakıta çifte indirim geliyor: 31 Mayıs benzin motorin fiyatı

Benzin indirimi ve motorin indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve küresel gelişmelerle değişmeye devam ederken son olarak akaryakıta bir indirim haberi geldi. Peki, benzine indirim var mı? Motorine indirim var mı? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 31 Mayıs 2026 Pazar ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 31 Mayıs 2026 Pazar güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM

Son olarak akaryakıtta motorin ve benzine indirim beklentisi ortaya çıktı. Tarih ve beklenen fiyat da belli oldu.

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Akaryakıtta indirim... Salı gününden geçerli motorine 7,25 TL, benzine 5,50 TL indirim göründü. Eşel mobil sistemi gereği pompaya yansıması beklenen indirimler şöyle:

Benzin 1,38 TL,

Motorin 1,81 TL"

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (31 MAYIS 2026 PAZAR)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 64.32 TL

Motorin: 67.05 TL

LPG: 33.89 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 64.18 TL

Motorin: 66.91 TL

LPG: 33.29 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 65.29 TL

Motorin: 68.16 TL

LPG: 33.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 65.57 TL

Motorin: 68.43 TL

LPG: 33.69 TL