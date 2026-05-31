Akaryakıta çifte indirim geliyor: 31 Mayıs benzin motorin fiyatı

Akaryakıta indirim var mı? Akaryakıt fiyatları petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeyi sürdürürken akaryakıtta bir indirim haberi geldi. Peki, indirim hangi ürün veya ürünlerde? 31 Mayıs 2026 Pazar güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin, benzin, LPG fiyatları...

Hande Dağ

Benzin indirimi ve motorin indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve küresel gelişmelerle değişmeye devam ederken son olarak akaryakıta bir indirim haberi geldi. Peki, benzine indirim var mı? Motorine indirim var mı? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 31 Mayıs 2026 Pazar ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 31 Mayıs 2026 Pazar güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM

Son olarak akaryakıtta motorin ve benzine indirim beklentisi ortaya çıktı. Tarih ve beklenen fiyat da belli oldu.

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Akaryakıtta indirim... Salı gününden geçerli motorine 7,25 TL, benzine 5,50 TL indirim göründü. Eşel mobil sistemi gereği pompaya yansıması beklenen indirimler şöyle:

  • Benzin 1,38 TL,
  • Motorin 1,81 TL"

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (31 MAYIS 2026 PAZAR)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 64.32 TL
Motorin: 67.05 TL
LPG: 33.89 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 64.18 TL
Motorin: 66.91 TL
LPG: 33.29 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 65.29 TL
Motorin: 68.16 TL
LPG: 33.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 65.57 TL
Motorin: 68.43 TL
LPG: 33.69 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
67.03
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
64.3
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
44.46
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.1
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.04
Gazyağı
73.61
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

