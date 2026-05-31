Akaryakıta çifte indirim geliyor: 31 Mayıs benzin motorin fiyatı

Benzin indirimi ve motorin indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve küresel gelişmelerle değişmeye devam ederken son olarak akaryakıta bir indirim haberi geldi. Peki, benzine indirim var mı? Motorine indirim var mı? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 31 Mayıs 2026 Pazar ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 31 Mayıs 2026 Pazar güncel akaryakıt fiyatları...
Son olarak akaryakıtta motorin ve benzine indirim beklentisi ortaya çıktı. Tarih ve beklenen fiyat da belli oldu.
Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Akaryakıtta indirim... Salı gününden geçerli motorine 7,25 TL, benzine 5,50 TL indirim göründü. Eşel mobil sistemi gereği pompaya yansıması beklenen indirimler şöyle:
İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 64.32 TL
Motorin: 67.05 TL
LPG: 33.89 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 64.18 TL
Motorin: 66.91 TL
LPG: 33.29 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 65.29 TL
Motorin: 68.16 TL
LPG: 33.87 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 65.57 TL
Motorin: 68.43 TL
LPG: 33.69 TL
